Нужно ввести законодательную норму о полном возврате денежных средств за билеты в случае закрытия воздушного пространства из-за атаки БПЛА. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

«Законодательство не предусматривает никакой компенсации на этот случай. Когда закрывают небо, это подпадает под соблюдение требований к безопасности полётов. Мы предлагали дать пассажирам право по невозвратным билетам возвращать их без комиссии, но обратной связи пока нет. Должен быть понятный механизм. Если одна авиакомпания без проблем поменяет билет, а когда их две (стыковочный рейс. – прим. НСН) и пассажир опаздывает из-за закрытия неба, он не виноват, и мне кажется, надо дать право без каких-либо сборов вернуть полную стоимость билета», - отметил он.