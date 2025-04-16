Федеральной антимонопольной службе (ФАС) следует постоянно мониторить динамику це на авиабилеты в популярные среди туристов города, такие как Калининград, Минеральные Воды, Сочи, чтобы не допускать их сильного повышения. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

«По ряду популярных направлений количество флота увеличилось, например, в Калининград. Но есть и такие направления, где частота сокращается за счет использования в том числе воздушного флота на международных направлениях, которые постепенно начинают открываться. Здесь среди конкретных предложений – дополнительный мониторинг цен со стороны ФАС популярных городов, таких как Калининград, Минеральные Воды, Сочи», - рассказал он.