Пассажиры попросили ФАС последить за ценами на авиабилеты в популярные города

Илья Зотов в пресс-центре НСН рассказал об увеличении воздушного флота по ряду популярных направлений в России, а также указал на необходимость более тщательного регулирования цен на билеты в эти города.

Федеральной антимонопольной службе (ФАС) следует постоянно мониторить динамику це на авиабилеты в популярные среди туристов города, такие как Калининград, Минеральные Воды, Сочи, чтобы не допускать их сильного повышения. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

«По ряду популярных направлений количество флота увеличилось, например, в Калининград. Но есть и такие направления, где частота сокращается за счет использования в том числе воздушного флота на международных направлениях, которые постепенно начинают открываться. Здесь среди конкретных предложений – дополнительный мониторинг цен со стороны ФАС популярных городов, таких как Калининград, Минеральные Воды, Сочи», - рассказал он.

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Зотов также подчеркнул, что хорошей новостью стало открытие рейсов в Абхазию, что поможет разгрузить пассажиропоток в Сочи.

«Сейчас дополнительно открывается Абхазия, в Сухум будут летать различные авиакомпании. Это будет определенная разгрузка для Сочи, так как многие туда ехали, чтобы потом оттуда посмотреть Абхазию», - отметил Зотов.

Ранее стало известно, что пассажиропоток авиакомпаний России в феврале уменьшился почти на 3% в годовом расчете и составил в общей сложности 6,95 миллиона человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Тарасенков
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