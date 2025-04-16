В Российском союзе туриндустрии (РСТ) фиксируют рост по международным перевозкам до 30% по некоторым направлениям, при этом путешествия в рамках турпакета обойдутся значительно дешевле. Об этом в пресс-центре НСН заявил вице-президент РСТ, председатель правления ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин.

«Мы пока фиксируем небольшое снижение внутренних перевозок по сравнению с прошлым годом – 2%. По году снижение может составить 6%. А по международным перевозкам мы видим рост от 7% до 30%. Если говорить о ценах, с учетом динамического ценообразования они становятся выше как минимум на процент инфляции. Мы как представители туристического сегмента видим решение в специальных блоках мест чартерных туристических рейсов. Они в рамках турпакета получаются дешевле и по отелю, и по перелету», - объяснил он.