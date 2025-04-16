В Токио по цене Сочи: РСТ о росте спроса на международные авиаперелёты

Дмитрий Горин в пресс-центре НСН рассказал, что внутренние авиаперевозки действительно просели, однако международные стали востребованнее, и в топе популярных стран - Турция, Таиланд, Египет и Китай.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) фиксируют рост по международным перевозкам до 30% по некоторым направлениям, при этом путешествия в рамках турпакета обойдутся значительно дешевле. Об этом в пресс-центре НСН заявил вице-президент РСТ, председатель правления ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин.

«Мы пока фиксируем небольшое снижение внутренних перевозок по сравнению с прошлым годом – 2%. По году снижение может составить 6%. А по международным перевозкам мы видим рост от 7% до 30%. Если говорить о ценах, с учетом динамического ценообразования они становятся выше как минимум на процент инфляции. Мы как представители туристического сегмента видим решение в специальных блоках мест чартерных туристических рейсов. Они в рамках турпакета получаются дешевле и по отелю, и по перелету», - объяснил он.

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По словам Горина, большой популярностью с началом летнего сезона пользуются все те же Турция и Таиланд, а также Китай - как транзитная страна.

«Сейчас с началом летней навигации наблюдаем на международных направлениях очень большой спрос по Турции, Египту, Таиланду, ОАЭ. Существенно увеличились авиаперевозки в Китай, Вьетнам. Китай еще выполняет очень важную транзитную функцию, дает доступные перевозки в третьи страны – в Японию, в Южную Корею. Сейчас складывается парадоксальная ситуация, когда билет китайской авиакомпании через Шанхай в Токио стоит столько же, сколько в Сочи в пик сезона. А это 40 тысяч рублей и более», - уточнил он.

Ранее авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил НСН, что невозвратные билеты создавались для того, чтобы авиакомпании могли продавать билеты по самым низким тарифам, но если будут вводиться какие-то «периоды охлаждения», то билеты просто подорожают.

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ФОТО: НСН
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