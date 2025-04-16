Дебоширов предложили снимать с авиарейсов и поездов на три года
Черные списки авиадебоширов следует распространить и на железнодорожный транспорт, также нужно увеличить срок нахождения там с одного года до трех лет, заявил в пресс-центре НСН Илья Зотов.
Сегодня не все авиакомпании ведут черные списки авиадебоширов, и важно ужесточать ответственность для них, так как многие туристы и сами авиакомпании часто несут финансовые потери из-за таких людей. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
«Закон принят, но важно ужесточать ответственность, важно внедрить систему единых реестров, потому что сейчас, к сожалению, не все авиакомпании ведут черные списки. И не все действия подпадают под эту ответственность, есть лазейки. Важно повысить срок пребывания в реестре с одного года до трех лет, важно распространить черные списки дебоширов и на железнодорожный транспорт. Мы это говорим не потому, что хотим ущемить права пассажиров, а потому, что получаем огромное количество жалоб от людей, которые не могут нормально перемещаться по стране, поскольку им могут испортить отпуск. Дополнительная посадка самолета или задержка рейса – это существенные деньги. Нужны такие превентивные меры, чтобы люди понимали, что ответственность достаточно жесткая, и вели себя более прилично», - считает он.
Ранее Зотов в пресс-центре НСН заявил, что Федеральной антимонопольной службе следует постоянно мониторить динамику цен на авиабилеты в популярные среди туристов города, такие как Калининград, Минеральные Воды, Сочи, чтобы не допускать их сильного повышения.
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