Главная проблема российского флота самолетов в том, что парк не пополняется, в связи с чем предельная загрузка кресел в 2024 году составила 96%. Об этом в пресс-центре НСН рассказал основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков.

«Еще в прошлом году мы говорили о надвигающемся кризисе дефицита провозных мощностей во всем мире. В России ситуация принципиально отличается тем, что у нас восполнение парка самолётов практически отсутствует, что обусловлено санкциями Запада. Это приводит к тому, что при росте спроса предложение не развивается, и такой показатель, как средняя загрузка кресел, в нормальной ситуации составляющий 75% (например, в доковидный 2019 год), в прошлом году вырос до 96%, а по некоторым маршрутам даже превышал это значение. Мы еще в прошлом году уперлись в физический предел провозных мощностей самолетов. Заполняемость выросла практически до предела! И случаи овербукинга стали чаще», - рассказал он.