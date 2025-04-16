«Заполняемость – 96%!»: В отрасли указали на острую нехватку самолетов в России
Пассажиропоток в российской авиации может снизиться на 6% в связи с сильным сокращением парка самолетов, заявил в пресс-центре НСН Андрей Патраков.
Главная проблема российского флота самолетов в том, что парк не пополняется, в связи с чем предельная загрузка кресел в 2024 году составила 96%. Об этом в пресс-центре НСН рассказал основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков.
«Еще в прошлом году мы говорили о надвигающемся кризисе дефицита провозных мощностей во всем мире. В России ситуация принципиально отличается тем, что у нас восполнение парка самолётов практически отсутствует, что обусловлено санкциями Запада. Это приводит к тому, что при росте спроса предложение не развивается, и такой показатель, как средняя загрузка кресел, в нормальной ситуации составляющий 75% (например, в доковидный 2019 год), в прошлом году вырос до 96%, а по некоторым маршрутам даже превышал это значение. Мы еще в прошлом году уперлись в физический предел провозных мощностей самолетов. Заполняемость выросла практически до предела! И случаи овербукинга стали чаще», - рассказал он.
По словам Патракова, сокращение парка самолётов прямо пропорционально сказывается на пассажиропотоке.
«Вместо выполнения поручения президента РФ по увеличению пассажиропотока со 100 млн до 150 млн Минэкономразвития уже прогнозировало его снижение. Парк самолетов сокращается – и пассажиропоток тоже. Официальный прогноз – сокращение на 6%. У нас нет возможности пополнять парк, и даже если убрать санкции, то есть еще естественная убыль самолетов по ресурсу, по экономической целесообразности. А ведь в прошлом году спрос на авиаперелёты был максимальный!» - поделился Патраков.
Ранее глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в пресс-центре НСН заявил, что Федеральной антимонопольной службе следует постоянно мониторить динамику цен на авиабилеты в популярные среди туристов города, такие как Калининград, Минеральные Воды, Сочи, чтобы не допускать их сильного повышения.
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