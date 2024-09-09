10.09.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция «100 тысяч штраф за самокат. За что и как будут наказывать нарушителей»

В некоторых регионах России электросамокаты стали альтернативой автобусов и такси, а в других, по сообщениям СМИ, население против средств СИМ. Например, несколько подростков в Москве сняли на видео, как сбрасывают электросамокаты с балкона одной из многоэтажек в районе Марьино, кадры с места событий появились во множестве Telegram-каналов. Напомним, что операторы московского кикшеринга начали внедрять заградительные штрафы для несовершеннолетних пользователей и тех, кто предоставляет им учетные записи: за это абоненты могут лишиться 100 тысяч рублей, его будут списывать с карты пользователя, передавшего управление подростку до 16 лет, а взыскивать в претензионном порядке, отметили представители одного из шерингов. Такое нарушение фиксируется фотовидеосъемкой и пешими инспекторами в городе, которые начали появляться у операторов в этом году. Эти правила вводятся по согласованию с властями.

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов;

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман;

Вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Зачем люди выкидывают самокаты из окон?

Сколько аварий с электросамокатами и СИМ было зафиксировано в этом сезоне?

Как сегодня регулируется эта отрасль?

Насколько эффективны новые предложения, которые готовят законодатели?

Какие меры могут сократить количество аварий с СИМ?

Как сегодня ищут самокатчиков, совершивших преступление?

Насколько электросамокаты популярны у россиян?

Каким образом ДТП со средствами СИМ будут контролироваться осенью и зимой?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

