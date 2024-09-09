10.09.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция «100 тысяч штраф за самокат. За что и как будут наказывать нарушителей»
В некоторых регионах России электросамокаты стали альтернативой автобусов и такси, а в других, по сообщениям СМИ, население против средств СИМ. Например, несколько подростков в Москве сняли на видео, как сбрасывают электросамокаты с балкона одной из многоэтажек в районе Марьино, кадры с места событий появились во множестве Telegram-каналов. Напомним, что операторы московского кикшеринга начали внедрять заградительные штрафы для несовершеннолетних пользователей и тех, кто предоставляет им учетные записи: за это абоненты могут лишиться 100 тысяч рублей, его будут списывать с карты пользователя, передавшего управление подростку до 16 лет, а взыскивать в претензионном порядке, отметили представители одного из шерингов. Такое нарушение фиксируется фотовидеосъемкой и пешими инспекторами в городе, которые начали появляться у операторов в этом году. Эти правила вводятся по согласованию с властями.
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов;
- Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман;
- Вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Зачем люди выкидывают самокаты из окон?
- Сколько аварий с электросамокатами и СИМ было зафиксировано в этом сезоне?
- Как сегодня регулируется эта отрасль?
- Насколько эффективны новые предложения, которые готовят законодатели?
- Какие меры могут сократить количество аварий с СИМ?
- Как сегодня ищут самокатчиков, совершивших преступление?
- Насколько электросамокаты популярны у россиян?
- Каким образом ДТП со средствами СИМ будут контролироваться осенью и зимой?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8