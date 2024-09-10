Сенатор Шейкин перечислил меры для регулирования сферы СИМ
Необходимо, чтобы функционировала постоянная рабочая группа по тематике средств индивидуальной мобильности, отметил в эфире НСН Артем Шейкин.
Для того, чтобы регулировать сферу средств индивидуальной мобильности (СИМ), необходимо, в частности, доработать систему фиксации правонарушений, усовершенстсовать инфраструктуру городов и повысить культуру вождения, заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин в пресс-центре НСН.
«Точно скоростной режим – разграничение потоков важно. Идентификация СИМ, в том числе личного. Фиксация правонарушений – это уже практикуется в больших городах, но надо это ставить на поток. Важно – экономически обоснованный штраф. Мы понимаем, что нам эту проблему не решить, если думать как те люди, которые ее создают. Необходимо, чтобы функционировала постоянная рабочая группа по этой тематике. Проблемными моментами также можно выделить – ответственность, инфрастукрута и культура вождения. Нужно принять строгие штрафы за нарушения, есть штрафы до 100 тысяч рублей. Их не всегда получится взыскать, но таких людей точно можно поставить в черный список. Можно уже в старших классах рассказывать про правила дорожного движения, нововведения в теме передвижения на СИМ», – сказал Шейкин.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в пресс-центре НСН заявил, что в России идет «лавинообразный» рост количества средств индивидуальной мобильности, из-за чего их необходимо регулировать, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жителя Мелитополя осудили за призывы к сбору данных о нахождении российской армии
- Туристка рассказала, как сэкономить при поездке в Египет
- Стендап-комика арестовали за оскорбление российских офицеров
- Роскомнадзор намерен потратить 59 млрд рублей на обновление системы блокировки сайтов
- Песков: В Кремле не планируют смотреть дебаты Трампа и Харрис
- Индия создаст киберспецназ для борьбы с преступностью в Сети
- Сын Честера Беннингтона раскритиковал Linkin Park из‑за новой вокалистки
- Песков назвал голословными обвинения России в использовании американских блогеров
- Матч Первой лиги в Раменском проведут без зрителей из-за атаки БПЛА
- Обломки сбитого БПЛА ВСУ упали на территории аэропорта Жуковский
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru