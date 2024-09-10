Депутат Спиридонов выступил против штрафов для пользователей СИМ в 100 тысяч рублей

Штрафы в 100 тысяч не могут взыскать – это значит, что мера не работает, отметил в эфире НСН Александр Спиридонов. 

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в пресс-центре НСН заявил, что штрафы до 100 тысяч рублей для тех, кто вопреки правилам передал несовершеннолетним управление электросамокатом, являются экономически нецелесообразными.

«Штраф в 100 тысяч – это много. У нас для автомобилистов нет таких больших штрафов. Он не соразмерен. Понятно, что мы должны стращать штрафами... Я выступаю против таких больших штрафов – взыскать мы их все равно не можем, а если мы их не можем взыскать, значит это не работающая мера. Здесь надо думать о других подходах», – сказал Спиридонов.
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В свою очередь директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в пресс-центре НСН также отметила, что штрафы в 100 тысяч являются чрезмерными.

«Было списано несколько штрафов. Но, действительно, штраф в 100 тысяч – это слишком много. Я очень надеюсь, что когда примутся поправки в КоАП, то у нас, все-таки, уравновесится штрафная сетка самих операторов. Но не исключаю ситуацию, что при нарушении человек будет получать и штраф на основании Административного кодекса РФ, и штраф за нарушение внутренних правил сервиса», – сказала Эрдман.

Ранее операторы кикшеринга по требованию дептранса Москвы ввели повышенные штрафы для несовершеннолетних пользователей сервисов, а также для тех, кто вопреки правилам передал им управление электросамокатом. С 1 сентября размер взысканий вырос до 100 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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