Депутат Спиридонов выступил против штрафов для пользователей СИМ в 100 тысяч рублей

В свою очередь директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в пресс-центре НСН также отметила, что штрафы в 100 тысяч являются чрезмерными.

«Было списано несколько штрафов. Но, действительно, штраф в 100 тысяч – это слишком много. Я очень надеюсь, что когда примутся поправки в КоАП, то у нас, все-таки, уравновесится штрафная сетка самих операторов. Но не исключаю ситуацию, что при нарушении человек будет получать и штраф на основании Административного кодекса РФ, и штраф за нарушение внутренних правил сервиса», – сказала Эрдман.

Ранее операторы кикшеринга по требованию дептранса Москвы ввели повышенные штрафы для несовершеннолетних пользователей сервисов, а также для тех, кто вопреки правилам передал им управление электросамокатом. С 1 сентября размер взысканий вырос до 100 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

