Депутат Спиридонов выступил против штрафов для пользователей СИМ в 100 тысяч рублей
Штрафы в 100 тысяч не могут взыскать – это значит, что мера не работает, отметил в эфире НСН Александр Спиридонов.
Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в пресс-центре НСН заявил, что штрафы до 100 тысяч рублей для тех, кто вопреки правилам передал несовершеннолетним управление электросамокатом, являются экономически нецелесообразными.
«Штраф в 100 тысяч – это много. У нас для автомобилистов нет таких больших штрафов. Он не соразмерен. Понятно, что мы должны стращать штрафами... Я выступаю против таких больших штрафов – взыскать мы их все равно не можем, а если мы их не можем взыскать, значит это не работающая мера. Здесь надо думать о других подходах», – сказал Спиридонов.
В свою очередь директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в пресс-центре НСН также отметила, что штрафы в 100 тысяч являются чрезмерными.
«Было списано несколько штрафов. Но, действительно, штраф в 100 тысяч – это слишком много. Я очень надеюсь, что когда примутся поправки в КоАП, то у нас, все-таки, уравновесится штрафная сетка самих операторов. Но не исключаю ситуацию, что при нарушении человек будет получать и штраф на основании Административного кодекса РФ, и штраф за нарушение внутренних правил сервиса», – сказала Эрдман.
Ранее операторы кикшеринга по требованию дептранса Москвы ввели повышенные штрафы для несовершеннолетних пользователей сервисов, а также для тех, кто вопреки правилам передал им управление электросамокатом. С 1 сентября размер взысканий вырос до 100 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жителя Мелитополя осудили за призывы к сбору данных о нахождении российской армии
- Туристка рассказала, как сэкономить при поездке в Египет
- Стендап-комика арестовали за оскорбление российских офицеров
- Роскомнадзор намерен потратить 59 млрд рублей на обновление системы блокировки сайтов
- Песков: В Кремле не планируют смотреть дебаты Трампа и Харрис
- Индия создаст киберспецназ для борьбы с преступностью в Сети
- Сын Честера Беннингтона раскритиковал Linkin Park из‑за новой вокалистки
- Песков назвал голословными обвинения России в использовании американских блогеров
- Матч Первой лиги в Раменском проведут без зрителей из-за атаки БПЛА
- Обломки сбитого БПЛА ВСУ упали на территории аэропорта Жуковский
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru