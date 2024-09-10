«Влетают в пешеходов!»: Курьерам предложили запретить ездить на СИМ зимой

«Необходима градация и возможность пользования СИМ в определенное время года. Здравый смысл у кикшерингов присутствует – электросамокаты в определенный момент, когда они теряют сцепление с дорогой, уходят из городского пространства. Слава Богу, шипованные самокаты не появляются. Но у нас остаются, например, СИМ в виде велосипедов, которые ездят круглосуточно, падают, влетают в пешеходов и так далее. Понизить аварийность можно в том числе если мы ограничим движение этих транспортных средств в период неблагоприятной погоды для их перемещения. Здесь уже курьеры должны побегать на своих двух ногах», - сказал Хайцеэр.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила НСН, что операторы кикшеринга и Дептранс подменяют собой беспечных родителей, которые доверяют несовершеннолетним электросамокат, не понимая, что дети недостаточно тяжелые для управления транспортным средством и что у них не слишком сильно развита скорость реакции, передает «Радиоточка НСН».

