Депутат Спиридонов заявил о «лавинообразном» росте количества электросамокатов в РФ
За оставление места ДТП владельцем СИМ предлагается ввести штрафы до 30 тысяч рублей, отметил в эфире НСН Александр Спиридонов.
В России идет «лавинообразный» рост количества средств индивидуальной мобильности, передвижение на них необходимо законодательно регулировать, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в пресс-центре НСН.
«В России идет лавинообразный рост количества средств индивидуальной мобильности. Особенно мы видим это по шеринговым самокатам. Мы посмотрели статистику, количество СИМ увеличилось за короткий период в четыре раза, в ближайшие два года их количество еще удвоится. Если сейчас посмотреть, их примерно 300 тысяч. Если сравнить с теми же электрокарами – их чуть больше 40 тысяч на всю страну. Через два года их будет 600 тысяч. Если мы говорим про крупные города (Москва, Санкт-Петербург), если мы не будем их никак регулировать, то они просто заполонят города и ходить пешеходам будет невозможно. Идет человек по улице, мимо него проносится самокатчик… Люди боятся. Количество аварий растет точно так же кратно», - сказал Спиридонов.
Он напомнил, что ранее подготовил поправки в законопроект с тем, чтобы за оставление места ДТП владельцем СИМ следовал штраф до 30 тысяч рублей.
«Сейчас в Госдуме прошел первое чтение законопроект, который вводит штрафы и за создание помех, и за оставление места ДТП, и что очень важно за езду в нетрезвом состоянии. Есть и сложности. Так как к первому чтению было предложено сделать за езду в нетрезвом виде штраф достаточно большой, но за оставление места ДТП планировалось сделать штраф 1,5 тысячи... Соответственно, если человек в нетрезвом виде попал в ДТП, ему проще уехать с этого места. Я подготовил поправки о том, чтобы наказание соответствовало наказанию для автомобилистов. Это штраф до 30 тысяч рублей и возможность ареста на 15 суток», - добавил он.
Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила НСН, что операторы кикшеринга и Дептранс подменяют собой беспечных родителей, которые доверяют несовершеннолетним электросамокат, не понимая, что дети недостаточно тяжелые для управления транспортным средством и что у них не слишком сильно развита скорость реакции, передает «Радиоточка НСН».
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