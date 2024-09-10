Депутат Спиридонов заявил о «лавинообразном» росте количества электросамокатов в РФ

Он напомнил, что ранее подготовил поправки в законопроект с тем, чтобы за оставление места ДТП владельцем СИМ следовал штраф до 30 тысяч рублей.

«Сейчас в Госдуме прошел первое чтение законопроект, который вводит штрафы и за создание помех, и за оставление места ДТП, и что очень важно за езду в нетрезвом состоянии. Есть и сложности. Так как к первому чтению было предложено сделать за езду в нетрезвом виде штраф достаточно большой, но за оставление места ДТП планировалось сделать штраф 1,5 тысячи... Соответственно, если человек в нетрезвом виде попал в ДТП, ему проще уехать с этого места. Я подготовил поправки о том, чтобы наказание соответствовало наказанию для автомобилистов. Это штраф до 30 тысяч рублей и возможность ареста на 15 суток», - добавил он.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила НСН, что операторы кикшеринга и Дептранс подменяют собой беспечных родителей, которые доверяют несовершеннолетним электросамокат, не понимая, что дети недостаточно тяжелые для управления транспортным средством и что у них не слишком сильно развита скорость реакции, передает «Радиоточка НСН».

