К управлению не допустят: Кикшеринги намерены обмениваться базой нарушителей

Она также отметила, что средства индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо убрать с пешеходных зон.

«100 тысяч штрафы за управление вдвоем и за детские поездки – это инициатива московского Дептранса. Понятно, что это, скорее, носит устрашающий характер, нежели фактического наказания. Потому что с редкой карты удается списать эту сумму... Скорее, это будет связано просто с блокировкой в сервисах, нежели с реальным наказанием. Безусловно, размер штрафов важен, но нам нужно убирать СИМ с пешеходных зон», – указала собеседница НСН.

Кроме того, Эрдман рассказала о борьбе с нарушителями в этом сезоне.

«В конце мая операторы существенно повысили штрафы за нарушение и правил дорожного движения, и внутренних правил сервиса. Они и до этого были существенно выше, чем прописанные в КоАП и будут оставаться выше даже после того, как поправки в КоАП будут приняты. Два-три месяца мы живем со штрафами в 100 тысяч за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения, совершение ДТП с причинением вреда здоровью и имущества. Есть штрафы, которые могут выписываться за основании визуального контроля – детские поездки, поездки вдвоем. Это и так называемые штраферы – люди, которые снимают правонарушения на камеры, а также чат-бот», – добавила Эрдман.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в пресс-центре НСН заявил, что в России идет «лавинообразный» рост количества средств индивидуальной мобильности, из-за чего их необходимо регулировать, передает «Радиоточка НСН».

