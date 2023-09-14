«Зубастая линия»: Армения винит Россию в провале миссии миротворцев в Карабахе
Премьер Пашинян снова заявил, что российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе. На этом фоне Владимир Путин напомнил, что Ереван признал суверенитет Азербайджана над Карабахом.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе. При этом он выразил сомнение, что без них ситуация в регионе была бы лучше.
Он отметил, что Нагорный Карабах был зоной ответственности российских миротворцев. По словам Пашиняна, ситуация с безопасностью в регионе резко изменилась на фоне гуманитарного кризиса после закрытия Лачинского коридора, который связывает с Карабах с Арменией.
«Так как эти проблемы (с закрытием Лачинского коридора - ред. НСН) существуют, миротворцы РФ не справились со своей задачей. Но я не могу сказать, что, если бы российские миротворцы не были в Нагорном Карабахе, ситуация сейчас была бы лучше», - сказал Пашинян в интервью Politico.
Кроме того, он снова заявил, что из-за конфликта на Украине Армения, интересы которой РФ защитила во время конфликта в Карабахе, больше не может полагаться на Москву как гаранта безопасности. Премьер также указал, что Россия на фоне развития украинского конфликта стремилась избежать разрыва связей с Турцией и Азербайджаном.
«Наша стратегия должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально снизить нашу зависимость от других. Мы хотим иметь независимую, суверенную страну, но у нас должны быть способы не оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом», — сказал Пашинян.
Он подчеркнул, что Армения пошла на признание территориальной целостности Азербайджана из-за «бездействия союзников» во время обострения на границе в сентябре 2022 года. По словам премьера, тогда Азербайджан атаковал территорию Армении и стал захватывать территорию, в то время как союзники «молчали и не реагировали».
Так, в последние несколько недель Армения регулярно заявляет о том, что миссия российских миротворцев не удалась. На этом фоне российские власти все больше говорят о сокращении влияния РФ в регионе. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью НСН заявил, к сокращению влияния России в Закавказье привели действия Никола Пашиняна и недостаточно «зубастая» линия поведения РФ в отношении Азербайджана и Турции.
«Армения, намерения и цели Турции и Азербайджана – это две части одной медали, которые вместе называются "драматическое сокращение влияния России в Закавказье". Приход Пашиняна и наша недостаточно зубастая линия поведения, когда дело касается Азербайджана и Турции… Все это вместе взятое теперь дает всходы. Прежде всего, надо заботиться о своей чести. Мы поручились за то, что Лачинский коридор будет под нашим контролем... Добейтесь того, чтобы это так и было!», - сказал Затулин.
Кроме того, обеспокоенность Москвы ранее вызвали армяно-американские учения на территории Армении, которые начались 11 сентября. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что учения на территории Армении вызывали настороженность в Кремле. По его словам, российские власти будут глубоко анализировать этот факт и следить за развитием ситуации.
На фоне напряжения между Москвой и Ереваном председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер заявил, что Армении следует вступить в альянс. Он отметил в сообщении в соцсети Х аккаунт президента США Джо Байдена и добавил фразу «защитите Армению». В свою очередь экс-депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян в интервью НСН заявил, что идея о вступлении Армении в НАТО противоречит логике. По его словам, задача НАТО – это «выдавить из региона русских».
«Тут нужно понимать всю абсурдность ситуации, когда Армению призывают вступить в блок, один из членов которого, Турция, доктринально рассматривает расчленение Армении, как геополитическую задачу. Этот вопрос противоречит логике. Турция – это условный "смотрящий" от НАТО в регионе. НАТО не защитит Армению от Азербайджана по одной простой причине: у них нет такой задачи. Задача альянса – выдавить из региона русских и иранцев, и для них не важно, связано ли это с существованием Армении», - сказал Абовян.
Между тем президент РФ Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) 12 сентября напомнил, что руководство Армении, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. По словам главы государства, это было не решение России, а решение армянских властей. При этом он отметил, что находится в контакте с Пашиняном, проблем в общении нет.
«Теперь мне президент (Азербайджана Ильхам – ред. НСН) Алиев говорит: "Вы же знаете, что Армения признала, что Карабах наш, что вопрос о статусе Карабаха больше не стоит, он решен". А если так, говорят нам, то вы теперь все вопросы, если вы хотите чем-то заниматься по Карабаху, должны с нами решать на двусторонней основе. А что нам сказать здесь? Здесь и сказать нечего», — сказал Путин.
Ранее, в апреле, пограничники Азербайджана установили контрольно-пропускной пункт (КПП) в Лачинском коридоре на границе с Арменией. Тогда в Ереване расценили это как грубое нарушение трехсторонних договоренностей и заявили, что блокирование коридора вызвало гуманитарную катастрофу в Нагорном Карабахе.
Позднее, в мае, Пашинян заявил, что Армения признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха. После этого Ильхам Алиев отметил, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если Армения не поменяет своей позиции, напоминает «Радиоточка НСН».
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