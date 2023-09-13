Захарова назвала информацию о подготовке Россией госпереворота в Армении вбросом

Ранее близкие к армянскому правительству ресурсы опубликовали информацию о том, что Москва якобы готовит переворот в республике и желает отстранить от власти премьер-министра Никола Пашиняна. По данным СМИ, для этого российская сторона перебросила в Армению три тысячи бойцов ЧВК «Вагнер».

Как отметила Захарова, авторы вброса не привели никаких фактов, и подобные сообщения — «из разряда мифологии».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не боится потерять Армению как союзника, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

