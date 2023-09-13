Пашинян: Армения не может полагаться на Россию как на гаранта безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не уверен в способности России выполнять роль гаранта безопасности в Закавказье. Об этом он сказал в интервью американскому изданию Politico.

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Стратегия Армении должна заключаться в максимальном снижении зависимости от других стран в вопросе безопасности, отметил политик. Он уточнил, что Ереван не должен оказываться эпицентре столкновений между «Западом и Востоком, Севером и Югом».

При этом Пашинян поблагодарил Евросоюз и США, которые поддерживают Армению на пути демократических реформ.

Ранее днем Армения ратицифировала Римский статут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:ДипломатияАрменияНикол Пашинян

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