Пашинян: Армения не может полагаться на Россию как на гаранта безопасности
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не уверен в способности России выполнять роль гаранта безопасности в Закавказье. Об этом он сказал в интервью американскому изданию Politico.
Стратегия Армении должна заключаться в максимальном снижении зависимости от других стран в вопросе безопасности, отметил политик. Он уточнил, что Ереван не должен оказываться эпицентре столкновений между «Западом и Востоком, Севером и Югом».
При этом Пашинян поблагодарил Евросоюз и США, которые поддерживают Армению на пути демократических реформ.
Ранее днем Армения ратицифировала Римский статут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru