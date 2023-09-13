Пашинян: Армения не может полагаться на Россию как на гаранта безопасности

Стратегия Армении должна заключаться в максимальном снижении зависимости от других стран в вопросе безопасности, отметил политик. Он уточнил, что Ереван не должен оказываться эпицентре столкновений между «Западом и Востоком, Севером и Югом».

При этом Пашинян поблагодарил Евросоюз и США, которые поддерживают Армению на пути демократических реформ.

Ранее днем Армения ратицифировала Римский статут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

