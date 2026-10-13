«ЕР» хочет ужесточить наказание за насилие в отношении представителей власти
Кабмин России поддержал проект закона об ужесточении уголовного наказания за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам, а также за насилие в отношении представителей власти, сообщает ТАСС.
В отзыве правительства сказано, что инициатива будет способствовать «усилению защиты граждан, общества и государства от угроз экстремистского и террористического характера». Предложение поступило от главы комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева и депутата Эдуарда Валеева («Единая Россия»).
Необходимость законопроекта они объяснили «устойчивым ростом преступлений», связанных с «террористической пропагандой». Документ, в случае принятия, введет дополнительное наказание за «публичные призывы к терроризму» - лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до шести лет. За «призывы к массовым беспорядкам» парламентарии предложили сажать или отправлять на принудительные работы на четыре года вместо текущих двух. За те же действия, но «с использованием интернета», планируется установить наказание до шести лет лишения свободы.
Ранее экс-банкира Конаныхина объявили в международный розыск за призыв к терроризму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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