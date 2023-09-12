Путин: Ереван по существу признал суверенитет Баку над Нагорным Карабахом
Руководство Армении признало суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Кроме того, российский лидер считает, что Вашингтон требует от Украины успехов в контрнаступлении к президентским выборам 2024 года в США.
Путин подчеркнул, что Вашингтону не жалко украинцев, равно как не жалеет своих сограждан и украинское руководство, которое «бросает в топку» солдат, лишь затягивая противостояние с Россией.
Ранее Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме оценил потери ВСУ при контрнаступлении в 71 тысячу человек. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин объяснил связь контрнаступления ВСУ и президентских выборов в США
- Путин: Ереван по существу признал суверенитет Баку над Нагорным Карабахом
- Экс-депутат Рады Кива заявил о планах мобилизовать в ВСУ 50 тысяч полицейских
- Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО турецкой РСЗО
- СМИ: Власти Финляндии разрешили въезд автомобилям с регистрацией в России
- Подоляк заявил о слабом интеллектуальном потенциале Индии и Китая
- За неделю заболеваемость коронавирусом в России выросла на 49,2%
- Бывшего священника задержали на Украине за вывоз уклонистов за рубеж
- СМИ: Второе тело без головы нашли на севере Москвы
- Число пропавших после наводнений в Ливии выросло до 9 тысяч человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru