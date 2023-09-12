Путин: Ереван по существу признал суверенитет Баку над Нагорным Карабахом

Кроме того, российский лидер считает, что Вашингтон требует от Украины успехов в контрнаступлении к президентским выборам 2024 года в США.

Путин подчеркнул, что Вашингтону не жалко украинцев, равно как не жалеет своих сограждан и украинское руководство, которое «бросает в топку» солдат, лишь затягивая противостояние с Россией.

Ранее Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме оценил потери ВСУ при контрнаступлении в 71 тысячу человек. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

