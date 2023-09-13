Армения предложила Азербайджану зеркальный отвод войск

В Ереване предложили отвести вооруженные силы на основании карт Генерального штаба СССР от 1975 года. МИД подчеркнул, что Ереван заинтересован в стабильности и мире в регионе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на прошлой неделе сообщил о сосредоточении войск Азербайджана на границе. Военно-политическая ситуация в регионе существенно ухудшилась, считает он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье заявил, что заявления о том, что Москва «сдала» Нагорный Карабах Азербайджану не соответствуют действительности, передает «Радиоточка НСН».

