Армения предложила Азербайджану зеркальный отвод войск
Министерство иностранных дел Армении предложила Азербайджану зеркально отвести войска от границы, пишет ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства республики.
В Ереване предложили отвести вооруженные силы на основании карт Генерального штаба СССР от 1975 года. МИД подчеркнул, что Ереван заинтересован в стабильности и мире в регионе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на прошлой неделе сообщил о сосредоточении войск Азербайджана на границе. Военно-политическая ситуация в регионе существенно ухудшилась, считает он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье заявил, что заявления о том, что Москва «сдала» Нагорный Карабах Азербайджану не соответствуют действительности, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Источник счел нелепостью слова о готовности Зеленского объявить войну РФ
- Одна из «дочек» Qiwi приостановила переводы на российские карты и кошельки
- Конгрессвумен Грин оценила работу главы Пентагона в один доллар
- Правительство Венгрии возложило на Украину вину за высокую инфляцию
- Армения предложила Азербайджану зеркальный отвод войск
- Биограф Маска заявил о передаче Пентагону частичного контроля над Starlink
- Ученый связал северное сияние в ночь на 13 сентября с активностью Солнца
- СМИ: Акула напала на туристку на египетском курорте Дахаб
- Финансист Бунегина назвала последствия повышения взноса по льготной ипотеке
- В Бельгии подожгли четыре школы из-за предмета о сексе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru