СМИ: Слова Трампа о Гренландии могут быть связаны с борьбой с РФ и КНР

Заявления победившего на выборах президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии, Панамского канала, Мексики и Канады могут быть связаны с противодействием России и КНР, сообщает Washington Post.

СМИ: Покупка Гренландии может стать крупнейшим приобретением в истории США

Издание пишет, что представитель переходной команды политика настаивал, что последние слова Трампа о присоединении к США Канады, Гренландии и других стран представляют собой «соединительную ткань», и что следующий президент США «знает, какие рычаги тянуть».

Несмотря на абсурдность заявления о Гренландии, стратегическая важность острова была давней проблемой для США.

Политик считает свою страну империей, которой необходимо расширяться. Трамп верит, что «те империи, которые не растут, начинают рушиться», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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