СМИ: Слова Трампа о Гренландии могут быть связаны с борьбой с РФ и КНР

Издание пишет, что представитель переходной команды политика настаивал, что последние слова Трампа о присоединении к США Канады, Гренландии и других стран представляют собой «соединительную ткань», и что следующий президент США «знает, какие рычаги тянуть».

Несмотря на абсурдность заявления о Гренландии, стратегическая важность острова была давней проблемой для США.

Политик считает свою страну империей, которой необходимо расширяться. Трамп верит, что «те империи, которые не растут, начинают рушиться», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

