«Агония», мат и «позор»: Зеленский признался в русофобии в интервью блогеру США Фридману
Во время своей беседы с американским блогером президент Украины перешел на мат и обвинил Запад в недостаточной помощи Киеву.
В ходе интервью украинского президента Владимира Зеленского блогеру из США Лексу Фридману политик сделал ряд русофобских заявлений и потребовал у «западных союзников» новые пакеты помощи. При этом в англоязычных социальных сетях выступление Зеленского назвали «позорным и лживым», а в русскоязычных — «последней агонией».
РУСОФОБИЯ И МАТЕРНЫЕ ОБВИНЕНИЯ ЗАПАДА
Во время беседы с американским журналистом Владимир Зеленский в том числе признался, что хорошо владеет русским языком, но «презирает русский народ». Именно таким русофобским заявлением президент Украины объяснил, почему его интервью с американцем состоялось не на русском, хотя блогер знает этот язык, а на украинском с использованием переводчика.
«Я все понимаю, о чем вы говорите, но я не могу все интервью отвечать вам на русском… Не считаю, что можно делать вид, что ничего не происходит, и давать "пас" к тому, чтобы в который раз Путин говорил, что мы один народ, мы на одном языке говорим, и тому подобное… Я искренне их презираю», - отметил украинский президент в интервью, которое опубликовано на платформе YouTube.
Во время беседы с Фридманом Зеленский сделал еще одно скандальное заявление, выругавшись матом и обвинив страны Запада в том, что они в 2022 году не предоставили Украине необходимую помощь. В частности, украинский лидер сорвался на мат в адрес западных союзников Киева за отказ ввести рестрикции в отношении Москвы перед началом спецоперации. При этом нецензурные выражения Зеленский преподнес на русском языке.
«Все что-то говорили, прогнозировали и так далее, но я просил только об одном, прежде всего у США: <...> дайте мне две вещи: усильте нас оружием, но лучше всего усильте нас предпосылками. Это не оружие, прежде всего, это санкции», - возмутился Зеленский, используя обсценную лексику русского языка.
Украинский президент также рассказал, что белорусский лидер Александр Лукашенко якобы в телефонном разговоре извинился перед ним в первые дни начала СВО.
«Он извинился. Он сказал: "Это не я. С моей территории пускали ракеты. Пускал Путин". Это его слова, у меня есть свидетели», - объяснил Зеленский. В Минске эту информацию опровергли.
В ходе интервью украинский лидер сделал еще ряд высказываний, рассказав, что на Украину «могут приехать еще 30-40 тысяч и даже 500 тысяч северокорейцев» и, что «в силах Киева закончить войну в 2025 году». Он также пообещал, что «выборы на Украине состоятся сразу после завершения боевых действий».
РЕАКЦИЯ НА «АГОНИЮ» И «ПОЗОР»
Реакция на новые заявления Владимира Зеленского не заставила себя долго ждать. Например, глава Комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал интервью украинского президента американскому журналисту последней агонией.
«Это классика политического саморазоблачения и агония в последней стадии. Квинтэссенция бездарного и губительного для Украины правления, бумерангом ударившего по безопасности и стабильности спонсировавшей хунту Европы. Конец "диктатуры" Зеленского неизбежен и близок. Именно поэтому, "слетая с катушек", "просроченный" оскорбляет, торгуется и идет на прямой шантаж. И все это ради сохранения собственной власти! Сам давно продавшись, он готов отдать Украину на полное растерзание "западным ястребам"», - написал российский депутат в своем Telegram-канале.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне «матерного интервью» Зеленского, обвинила украинского президента в коррупции и связях с «англосаксами».
«Он уже совсем ничего не соображает. Какая-то адская смесь неонацизма и терроризма с наркотическим бредом. А то, что он, по его словам, предлагал Трампу "чужие деньги в обмен на оружие", свидетельствует об укоренившихся коррупционных связях Зеленского с англосаксами», - написала она в своем Telegram-канале.
До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский «опозорился на весь мир», когда пытался подкупить премьера Словакии Роберта Фицо. Тогда словацкий политик сообщил, что на переговорах в Брюсселе украинский президент предложил ему €500 млн из замороженных российских активов в обмен на согласие со вступлением Украины в НАТО.
«Речь могла идти не о деньгах из "российских активов", а просто о деньгах, которые Зе мог привезти в чемодане. Очередной позор на весь мир!», - написал украинский депутат в своем Telegram-канале.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Владимир Зеленский в интервью американскому блогеру рассказал, что предлагал вновь избранному президенту США Дональду Трампу продать оружие Украине за $300 млрд из российских активов.
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