«Агония», мат и «позор»: Зеленский признался в русофобии в интервью блогеру США Фридману

РУСОФОБИЯ И МАТЕРНЫЕ ОБВИНЕНИЯ ЗАПАДА

Во время беседы с американским журналистом Владимир Зеленский в том числе признался, что хорошо владеет русским языком, но «презирает русский народ». Именно таким русофобским заявлением президент Украины объяснил, почему его интервью с американцем состоялось не на русском, хотя блогер знает этот язык, а на украинском с использованием переводчика.

«Я все понимаю, о чем вы говорите, но я не могу все интервью отвечать вам на русском… Не считаю, что можно делать вид, что ничего не происходит, и давать "пас" к тому, чтобы в который раз Путин говорил, что мы один народ, мы на одном языке говорим, и тому подобное… Я искренне их презираю», - отметил украинский президент в интервью, которое опубликовано на платформе YouTube.