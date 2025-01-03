«Как своих ушей»: Германию и Японию не ждут в Совбезе ООН

Глава МИД РФ Сергея Лавров отмечал, что Россия считает, что страны Африки, а также Бразилия и Индия должны быть постоянными членами Совета Безопасности ООН. По его словам, их членство позволит обеспечить репрезентативность мирового большинства.

До этого президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе нужно будет «переосмыслить» отношения с Россией после окончания боевых действий на Украине. Он призвал задуматься о «построении нового международного порядка» с помощью «более справедливых» ООН, Всемирного банка или Международного валютного фонда.