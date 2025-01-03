«Как своих ушей»: Германию и Японию не ждут в Совбезе ООН
Есть страны, претендующие на место в Совбезе ООН, например, Япония и Германия, однако они никогда этого места не получат, заявил Василий Небензя.
Германия и Япония не получат место постоянного члена Совета безопасности ООН, заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.
По его словам, это очевидный факт.
Есть страны, которые претендуют на место в Совете безопасности, которое они никогда не получат, мы об этом уже сказали прямо. В частности, Германия и Япония. Не видать места постоянного члена Совета безопасности не только, как своих ушей, но и всего остального. Это уже очевидный факт, — сказал Небензя в интервью телеканалу «Россия 24» .
Политик также напомнил, что в январе начнется новый сезон переговоров по реформе Совбеза ООН.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что Вашингтон выступает «за немедленное начало переговоров о реформировании» СБ ООН. Руководитель американского внешнеполитического ведомства, в частности, пояснил, что США считают необходимым предоставить статус постоянного члена реформированного СБ ООН двум странам Африки, государствам Латинской Америки и Карибского бассейна.
В свою очередь бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в интервью НСН заявил, что идея реформы Совета Безопасности ООН, которую задумали западные страны, направлена на то, чтобы выжить оттуда Россию, но им не удастся это сделать.
«Мы не правопреемники, мы продолжатели прав и обязательств Советского Союза. Идея реформы Совбеза, которую задумали западные страны, направлена на то, чтобы выжить оттуда Россию. Но это им не удастся. Необходимо вспомнить историю. Советский Союз, как держава-победительница, в 1945 году стал постоянным членом Совета Безопасности. После распада СССР в 1991 году России, как государству-продолжателю прав и обязательств Советского Союза, перешло место постоянного члена. Причем это было сделано при поддержке всех бывших республик Советского Союза. Решение о том, что Россия будет занимать место постоянного члена, было принято на заседании Совбеза ООН, в котором я участвовал», – сказал Орджоникидзе.
Глава МИД РФ Сергея Лавров отмечал, что Россия считает, что страны Африки, а также Бразилия и Индия должны быть постоянными членами Совета Безопасности ООН. По его словам, их членство позволит обеспечить репрезентативность мирового большинства.
До этого президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе нужно будет «переосмыслить» отношения с Россией после окончания боевых действий на Украине. Он призвал задуматься о «построении нового международного порядка» с помощью «более справедливых» ООН, Всемирного банка или Международного валютного фонда.
Комментируя слова Макрона, профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в эфире НСН заявляла, что французский лидер много раз подчеркивал, что страна является державой-медиатором, способной на серьезные международные инициативы и его новое высказывание демонстрирует серьезность намерений.
«Наблюдается кризис международных институтов, которые были унаследованы со времен холодной войны. Необходима реформа организаций, которые были созданы коллективным Западом для управления международной экономической, финансовой системой. В Совбезе ООН в качестве постоянных членов заседают недружественные по отношению к России страны, в частности США, Франция и Великобритания. Часто инициативы блокируются участниками Совета Безопасности, поскольку почти ни в одном вопросе нет консенсуса. Это встречает серьезное сопротивление стран солидарного Юга. Парадигма «Север-Юг» возникла еще в 70-е годы XX века, сегодня грозит стать парадигмой соперничества. Новые правила международной игры пока не установлены. Высказывания Макрона служат преодолению опасной ситуации для мира, о которой говорят все, но никто ничего не может сделать. Один он не в силах что-то изменить, но Франция, по выражению самого Макрона, является державой-медиатором, страной, которая способна к международным переговорам», - заявила она.
В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. В прошлом году Индия и ряд других стран были избраны в числе непостоянных членов СБ ООН на 2021-2022 годы, и в августе этого года Индия председательствовала в организации.
Наряду с Бразилией, Германией и Японией Индия входит в «группу четырех» (G4) - группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянными членами СБ ООН и требующие постоянного членства в организации. В ходе саммита «группы четырех» главы МИД Бразилии, Германии, Индии и Японии призвали к реформе Совета Безопасности ООН и подтвердили поддержку друг друга в получении мест постоянных членов Совбеза.
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