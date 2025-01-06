СМИ назвали альянс Трампа, Си Цзиньпина и Путина «черным лебедем» 2025 года

Издание Politico спрогнозировало, какие неожиданные события, или «черные лебеди», могут произойти во внешней политике в наступившем году. СМИ представило свой список, созданный при участии футурологов, специалистов и аналитиков по внешней политике.

Так, вероятными «черными лебедями» считают эпидемию новой болезни, крупнейшую в истории хакерскую атаку, обвал рынка с участием искусственного интеллекта, возможный компромисс между США и Китаем относительно тарифов на импорт продукции в Соединенные Штаты.

Эксперты допускают, что в 2025 году президент России Владимир Путин и избранный лидер США Дональд Трамп заключат секретную сделку, «чтобы остановить Иран от разработки ядерного оружия». По прогнозам, Путин может убедить Тегеран взять пятилетнюю паузу по изготовлению такого вооружения, а Трамп отговорит Израиль от нападения на Иран.

Кроме того, аналитики допускают альянс Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина, у которых «гораздо больше общего, чем кажется». При этом лидеры США и Китая могут работать совместно с Владимиром Путиным.

Также возможными «черными лебедями» называют решение палестино-израильского конфликта, независимость Палестины, тестирование Южной Кореей ядерного оружия.

Между тем глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин спрогнозировал, что деятельность Дональда Трампа будет влиять на российскую экономику в 2025 году.

