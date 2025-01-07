Минфин США пригрозил КНР «значительными последствиями» за помощь России
Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Китай о последствиях в случае, если Пекин окажет России материальную поддержку в конфликте на Украине. Об этом глава министерства заявила на виртуальной встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, сообщили в американском минфине.
«Она подчеркнула значительные последствия, с которыми столкнутся в том числе расположенные в Китае компании, если они предоставят материальную поддержку России», — говорится в распространенном ведомством документе.
Также министр выразила озабоченность в связи с «вредоносной активностью спонсируемых властями субъектов в киберпространстве» и ее воздействием на отношения США и КНР.
Кроме того, Йеллен заявила об обеспокоенности по поводу предполагаемых нерыночных методов Пекина, которые вредят компаниям из Соединенных Штатов.
Ранее министр финансов США допустила введение санкций в отношении китайских банков за работу с Россией, напоминает 360.ru.
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