Китай ограничил поставки товаров 28 компаний США
В Китае запретили экспорт продукции двойного назначения от 28 американских фирм, сообщает издание «South China Morning Post».
По данным источника, такая мера была принята в отношении оборонных и аэрокосмических компаний в рамках поддержки нацбезопасности страны и в ответ на поставки оружия США Тайваню.
Отмечается, что ограничения были наложены на деятельность компаний Boeing Defence, General Dynamics, Lockheed Martin Corporation, Space & Security, а также Raytheon Missiles & Defence. При этом в список «ненадежных организаций» вошли пять дочерних фирм Lockheed Martin, три компании General Dynamics, а также Raytheon Missile Systems и совместное предприятие Lockheed Martin и Raytheon.
Ранее Минфин США допустил возможность введения санкций против китайских банков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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