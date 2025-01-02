Китай ограничил поставки товаров 28 компаний США

В Китае запретили экспорт продукции двойного назначения от 28 американских фирм, сообщает издание «South China Morning Post».

По данным источника, такая мера была принята в отношении оборонных и аэрокосмических компаний в рамках поддержки нацбезопасности страны и в ответ на поставки оружия США Тайваню.

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Отмечается, что ограничения были наложены на деятельность компаний Boeing Defence, General Dynamics, Lockheed Martin Corporation, Space & Security, а также Raytheon Missiles & Defence. При этом в список «ненадежных организаций» вошли пять дочерних фирм Lockheed Martin, три компании General Dynamics, а также Raytheon Missile Systems и совместное предприятие Lockheed Martin и Raytheon.

Ранее Минфин США допустил возможность введения санкций против китайских банков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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