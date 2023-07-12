«Жесткая дипломатия»: Зеленский привел США в ярость в первый день саммита НАТО
Зеленский раскритиковал страны НАТО за неготовность пригласить Украину в альянс. Между тем в коммюнике блок призвал КНР воздержаться от военной поддержки Москвы, а Медведев пригрозил Киеву «негуманным оружием».
Президент Украины Владимир Зеленский перед началом саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля раскритиковал планы западных лидеров не включать никакой конкретики по членству Украины в альянсе в готовящемся коммюнике.
«Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, это говорит об отсутствии у организации готовности пригласить Украину в НАТО и сделать ее членом альянса.
«Остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией. <...> Неопределенность – это слабость. И я откровенно обсужу это на саммите», - подчеркнул президент.
На этом фоне газета Guardian со ссылкой на источники в блоке сообщила, что Зеленский, вероятно, хотел попытаться убедить страны НАТО переписать заявление, которое должно выйти по итогам саммита альянса.
«Источники в НАТО заявили, что они полагают, что украинский лидер участвует в жесткой дипломатии на последней минуте, направленной на то, чтобы побудить союзников переписать декларацию или коммюнике по итогам саммита до того, как встреча завершится в среду», - говорится в сообщении.
Так, ключевым вопросом остается перспектива членства Украины в НАТО.
КОММЮНИКЕ НАТО
Перед началом саммита генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что было решено отменить для Украины план действий по вступлению в блок. Таким образом, процесс присоединения Киева к альянсу упростился. При этом по итогам первого дня саммита НАТО выпустило коммюнике, в котором отражены главные тезисы.
- Страны НАТО поддержали «формулу мира» Зеленского и потребовали вывода войск РФ. В коммюнике говорится, что альянс приветствует стремление Зеленского «изложить принципы» такого мира. Подчеркивается, что НАТО привержена достижению справедливого и прочного мира, основанного на принципах Устава ООН.
- Новая формулировка: нужно выполнение условий. В документе отмечается, что НАТО будет поддерживать Украину в проведении реформ на пути к будущему членству. Страны указали, что смогут направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда союзники согласятся и «условия будут выполнены».
- Будет учрежден Совет НАТО–Украина. В новом совместном органе страны альянса и Украина будут заседать в качестве равноправных членов для продвижения политического диалога, взаимодействия, сотрудничества и евроатлантических устремлений Украины.
- Россия – не партнер, но диалог возможен. В коммюнике сообщается, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы. Однако подчеркивается, что альянс не может считать РФ своим партнером на фоне происходящих событий.
- НАТО предупредило Белоруссию из-за развертывания тактического ядерного оружия. В альянсе призвали Минск прекратить «злонамеренную деятельность против своих соседей».
- Альянс подтвердил свои позиции по Грузии и Молдавии. НАТО призвало Россию вывести войска, размещенные в Грузии. Кроме того, альянс призвал Россию отменить свое признание Абхазии и Южной Осетии. Также блок выразил поддержку территориальной целостности Молдавии, призвав РФ вывести своих миротворцев из Приднестровья.
- НАТО поприветствовали нового члена – Финляндию.
ОТВЕТ КИТАЯ И РОССИИ
Озабоченность у НАТО вызывает Китай. Страны блока заявили, что углубление партнерства между КНР и Россией, а также их попытки «подорвать международный порядок» противоречат ценностям и интересам альянса. В коммюнике блок призвал Пекин воздерживаться от любой поддержки военных усилий Москвы.
Между тем Китай официально пригласил президента РФ Владимира Путина на встречу в октябре, эту информацию вывели в день саммита НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече со спикером Совфеда РФ Валентиной Матвиенко заявил, что в Пекине уже готовятся к приезду Путина.
Таким образом, КНР не собирается подрывать собственные интересы. В дипмиссии Китая в ЕС 12 июля заявили, что страна намерена защищать свой суверенитет и безопасность. Подчеркивается, что Китай даст решительный отпор любым действиям НАТО, которые будут наносить ущерб законным правам и интересам КНР.
«НАТО, будучи продуктом холодной войны, известна своими злодеяниями», - говорится в заявлении на сайте миссии.
Тем временем министр обороны РФ Сергей Шойгу в день саммита выступил с заявлениями по наращиванию производства вооружений. Он отметил, что в 2023 году Россия увеличила выпуск боеприпасов более чем в 10 раз по сравнению с началом 2022 года. Также он заявил, в частности, что поставки вертолетов Ка-52 выросли в два раза, а Ми-28 в три раза.
Кроме того, в тот же день, 11 июля, Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане. Он указал, что все идет по графику, а что-то с опережением.
В свою очередь зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне заявлений НАТО отметил, что они означают только то, что спецоперация будет продолжаться с прежними целями. Одна из них, указал он, это отказ Украины от членства в НАТО.
«Значит, эту группировку (власти Киева – ред. НСН) придется ликвидировать. Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия», - написал Медведев в своем Telegram-канале.
ЧТО БУДЕТ НА ВТОРОЙ ДЕНЬ САММИТА
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 11 июля заявил, что американский лидер Джо Байден пообщается с Владимиром Зеленским как на двусторонней встрече, так и на полях саммита НАТО. Он отметил, что их встреча состоится 12 июля.
Между тем американцы пришли в ярость от заявлений Зеленского. Обозреватели Washington Post 12 июля сообщили, что заявление Зеленского о решении НАТО по Украине разозлило американскую делегацию в Вильнюсе.
В статье отмечается, что авантюра Зеленского использовалась как тактика ведения переговоров. Журналисты подчеркнули, что дипломаты стран НАТО назвали сложившуюся ситуацию напряженной.
Эксперты и политологи размышляют, как пройдет сегодняшняя встреча Байдена и Зеленского. Политолог Марат Баширов заметил, что 11 июля Байден не пришел на ужин лидеров НАТО, на котором присутствовал Зеленский. По мнению политолога, окружение Байдена решило взять «время на обдумывание».
«Посмотрим, как сегодня себя будут вести на встрече Байден и Зеленский. Проглотят американцы выпад и вернут должок потом? Устраивать скандал сейчас им невыгодно. Вчера Байден не пришел на ужин лидеров НАТО, а Зеленский пришел. Не захотел Байден встречаться с Зе в неформальной обстановке? Скорее всего, именно так - окружение Байдена решило взять время на обдумывание. Следующий саммит НАТО должен состояться в США перед выборами президента страны и Байден хотел бы провести его триумфально, а Зеленский ему все смазал», - написал Баширов в своем Telegram-канале «Политджойстик».
Саммит НАТО проходит 11–12 июля, на него собрались лидеры всех стран блока. Главными темами мероприятия являются дальнейшая помощь Украине и перспективы ее членства в Североатлантическом альянсе, напоминает «Радиоточка НСН».
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