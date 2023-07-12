«Жесткая дипломатия»: Зеленский привел США в ярость в первый день саммита НАТО

«НАТО, будучи продуктом холодной войны, известна своими злодеяниями», - говорится в заявлении на сайте миссии.

Тем временем министр обороны РФ Сергей Шойгу в день саммита выступил с заявлениями по наращиванию производства вооружений. Он отметил, что в 2023 году Россия увеличила выпуск боеприпасов более чем в 10 раз по сравнению с началом 2022 года. Также он заявил, в частности, что поставки вертолетов Ка-52 выросли в два раза, а Ми-28 в три раза.

Кроме того, в тот же день, 11 июля, Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане. Он указал, что все идет по графику, а что-то с опережением.

В свою очередь зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне заявлений НАТО отметил, что они означают только то, что спецоперация будет продолжаться с прежними целями. Одна из них, указал он, это отказ Украины от членства в НАТО.

«Значит, эту группировку (власти Киева – ред. НСН) придется ликвидировать. Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

ЧТО БУДЕТ НА ВТОРОЙ ДЕНЬ САММИТА

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 11 июля заявил, что американский лидер Джо Байден пообщается с Владимиром Зеленским как на двусторонней встрече, так и на полях саммита НАТО. Он отметил, что их встреча состоится 12 июля.

Между тем американцы пришли в ярость от заявлений Зеленского. Обозреватели Washington Post 12 июля сообщили, что заявление Зеленского о решении НАТО по Украине разозлило американскую делегацию в Вильнюсе.

В статье отмечается, что авантюра Зеленского использовалась как тактика ведения переговоров. Журналисты подчеркнули, что дипломаты стран НАТО назвали сложившуюся ситуацию напряженной.