Умер основатель бренда «Экспедиция» Александр Кравцов

«Одна из любимых его фраз: «Не надо бояться, что жизнь кончится. Надо бояться, что она не начнется», - отмечается в публикации.

Также сообщается, что о дате и времени прощания будет объявлено позднее.

Александр Кравцов закончил Московский институт нефти и газа им. Губкина (ныне РГУ им. Губкина). Компанию «Руян» он организовал в 1995 году совместно с друзьями. Помимо «Экспедиции» в разное время в организации были созданы такие бренды, как «Раптор», Mosquitall, Salton и другие.