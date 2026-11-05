Умер основатель бренда «Экспедиция» Александр Кравцов

Основатель бренда «Экспедиция» и компании «Руян» Александр Кравцов скоропостижно скончался в возрасте 58 лет. Об этом говорится в Telegram-канале «Экспедиции».

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«Одна из любимых его фраз: «Не надо бояться, что жизнь кончится. Надо бояться, что она не начнется», - отмечается в публикации.

Также сообщается, что о дате и времени прощания будет объявлено позднее.

Александр Кравцов закончил Московский институт нефти и газа им. Губкина (ныне РГУ им. Губкина). Компанию «Руян» он организовал в 1995 году совместно с друзьями. Помимо «Экспедиции» в разное время в организации были созданы такие бренды, как «Раптор», Mosquitall, Salton и другие.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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