Умер основатель бренда «Экспедиция» Александр Кравцов
Основатель бренда «Экспедиция» и компании «Руян» Александр Кравцов скоропостижно скончался в возрасте 58 лет. Об этом говорится в Telegram-канале «Экспедиции».
«Одна из любимых его фраз: «Не надо бояться, что жизнь кончится. Надо бояться, что она не начнется», - отмечается в публикации.
Также сообщается, что о дате и времени прощания будет объявлено позднее.
Александр Кравцов закончил Московский институт нефти и газа им. Губкина (ныне РГУ им. Губкина). Компанию «Руян» он организовал в 1995 году совместно с друзьями. Помимо «Экспедиции» в разное время в организации были созданы такие бренды, как «Раптор», Mosquitall, Salton и другие.
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