Песков: Обеспечение интересов РФ по Украине не зависит от ситуации в США

Россия будет обеспечивать свои интересы по Украине независимо от ситуации в США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков рассказал, чему будут посвящены переговоры в Абу-Даби

Он указал, что интересы Москвы «будут обеспечиваться в любом случае».

«Россия - это абсолютно суверенное государство», - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что интересы России по Украине «будут обеспечены или военным путём, или мирным путём», пишет RT.

Ранее Песков заявил, что Москва рассчитывает, что лидер США Дональд Трамп продолжит свои миротворческие усилия по Украине и после промежуточных выборов в Конгресс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Григорий Сысоев
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