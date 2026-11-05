Песков: Обеспечение интересов РФ по Украине не зависит от ситуации в США
Россия будет обеспечивать свои интересы по Украине независимо от ситуации в США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он указал, что интересы Москвы «будут обеспечиваться в любом случае».
«Россия - это абсолютно суверенное государство», - подчеркнул Песков.
Представитель Кремля отметил, что интересы России по Украине «будут обеспечены или военным путём, или мирным путём», пишет RT.
Ранее Песков заявил, что Москва рассчитывает, что лидер США Дональд Трамп продолжит свои миротворческие усилия по Украине и после промежуточных выборов в Конгресс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Автомобилистам объяснили, как следует хранить летние шины
- В Госдуме предложили безопасный способ верификации пользователей в интернете
- Запреты не спасут: Кто несет ответственность за подростка в интернете
- Омбудсмен выступил против ограничения доступа к интернету детям
- Суд в Москве заочно приговорил дочь Немцова к четырем годам колонии
- Клименко назвал условие для борьбы с деструктивным контентом в интернете
- Не наелись на зиму: Почему в Подмосковье могут появиться медведи-шатуны
- Митинги и протесты? Что грозит Пашиняну после объединения оппозиции
- Россиянам объяснили, что алименты можно взыскать за все годы неуплаты
- Завтра не полетят: Когда аэропорт Анапы начнет полноценную работу