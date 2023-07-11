Си Цзиньпин понадеялся на визит Путина в Китай в октябре

Китайский лидер Си Цзиньпин рассчитывает на скорый визит российского президента Владимира Путина в Китай. Об этом заявил экс-посол России в Китае, сенатор Совета Федерации от правительства Саратовской области Андрей Денисов, сообщило агентство ТАСС.

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Денисов отметил, что в Пекине надеются увидеть Путина в октябре текущего года для участия в третьем форуме «Один пояс — один путь». По словам дипломата, Си Цзиньпин заявил об этом во время встречи со спикером Совфеда России Валентиной Матвиенко.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай готов работать для развития партнерства с Россией и содействовать построению стабильного и справедливого мира. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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