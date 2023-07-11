Столтенберг: НАТО готовит и тренирует украинские войска с 2014 года

Также на саммите НАТО приняли решение об увеличении военных расходов на 8,3% в 2023 году, многолетней помощи Украине и создании совета «Украина-НАТО».

Вдобавок страны НАТО подтвердили планы подготовки летчиков ВСУ для истребителей F-16.



При этом Столтенберг заявил, что если Украина не будет побеждать, то нет и оснований говорить о членстве страны в альянсе, отмечает «Радиоточка НСН».

