Путин передал во временное управление подразделение Japan Tobacco International

Российское подразделение Japan Tobacco International (JTI) было передано во временное управление. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин

Путин передал российские активы Tarkett во временное управление

Табачной группе принадлежат такие бренды сигарет, как Winston, Camel, LD, Sobranie, Richmond, Glamour, «Русский стиль» и другие.

В России у JTI четыре предприятия. Это фабрика «Петро» в Санкт-Петербурге, JTI «Донской табак» в Ростове-на-Дону, «JTI Елец» в Липецкой области и «Крес Нева» в Ленинградской области.

В документе говорится, что российские активы JTI переданы в управление компании «Промышленные активы».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что внешнее управление вводится в основном для компаний из недружественных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТабакГосударство и бизнесБизнесУказыВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры