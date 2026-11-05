Путин передал во временное управление подразделение Japan Tobacco International

Табачной группе принадлежат такие бренды сигарет, как Winston, Camel, LD, Sobranie, Richmond, Glamour, «Русский стиль» и другие.

В России у JTI четыре предприятия. Это фабрика «Петро» в Санкт-Петербурге, JTI «Донской табак» в Ростове-на-Дону, «JTI Елец» в Липецкой области и «Крес Нева» в Ленинградской области.

В документе говорится, что российские активы JTI переданы в управление компании «Промышленные активы».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что внешнее управление вводится в основном для компаний из недружественных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

