«Членство не стоит»: Захарова оценила позицию НАТО по Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности членства Украины в НАТО.
В ходе саммита в Вильнюсе глава альянса поставил присоединение Украины к блоку в зависимость от ее успехов на поле боя. По словам Столтенберга, Киев не сможет стать членом НАТО, если потерпит поражение в конфликте с Россией.
«Фейл-саммит, когда членство не стоит», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Члены НАТО в Вильнюсе согласовали декларацию по вопросу присоединения Украины. В документе сказано, что Киев пригласят в блок при согласии всех союзников и выполнении необходимых условий. В альянсе исключили принятие Украины до завершения конфликта с РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru