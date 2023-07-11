«Членство не стоит»: Захарова оценила позицию НАТО по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности членства Украины в НАТО.

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В ходе саммита в Вильнюсе глава альянса поставил присоединение Украины к блоку в зависимость от ее успехов на поле боя. По словам Столтенберга, Киев не сможет стать членом НАТО, если потерпит поражение в конфликте с Россией.

«Фейл-саммит, когда членство не стоит», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Члены НАТО в Вильнюсе согласовали декларацию по вопросу присоединения Украины. В документе сказано, что Киев пригласят в блок при согласии всех союзников и выполнении необходимых условий. В альянсе исключили принятие Украины до завершения конфликта с РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОУкраинаМария ЗахароваМИД РФ

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