Болтон счел бесполезными разговоры о членстве Украины в НАТО

Он напомнил, что НАТО никогда не принимала в свой состав страны, находящиеся в состоянии военного конфликта. Переговоры о членстве Киева посылают России сигнал об отсутствии единства в блоке, полагает Болтон.

По его мнению, говорить о вступлении Украины в альянс в условиях конфликта с Россией не имеет смысла.

Во вторник в ходе саммита в Вильнюсе НАТО согласовала декларацию о членстве Украины. Альянс согласился принять Киев по ускоренной процедуре при согласии всех союзников и выполнении необходимых условий, передает «Радиоточка НСН».

