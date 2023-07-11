Болтон счел бесполезными разговоры о членстве Украины в НАТО

Переговоры о вступлении Украины в Североатлантический альянс являются пустой тратой времени, заявил в интервью британской радиостанции LBC бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Пушков назвал коммюнике НАТО лишенным политического реализма

Он напомнил, что НАТО никогда не принимала в свой состав страны, находящиеся в состоянии военного конфликта. Переговоры о членстве Киева посылают России сигнал об отсутствии единства в блоке, полагает Болтон.

По его мнению, говорить о вступлении Украины в альянс в условиях конфликта с Россией не имеет смысла.

Во вторник в ходе саммита в Вильнюсе НАТО согласовала декларацию о членстве Украины. Альянс согласился принять Киев по ускоренной процедуре при согласии всех союзников и выполнении необходимых условий, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:НАТОУкраинаДжон БолтонСША

Горячие новости

Все новости

партнеры