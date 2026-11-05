«Не отличился»: Что ждет главу Карелии Парфенчикова после отставки

Губернаторство Артура Парфенчикова ярким назвать нельзя, заявил НСН Евгений Минченко.

Вполне вероятно, что глава Карелии Артур Парфенчиков после отставки будет трудоустроен в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), а на хорошее место он может претендовать в том числе и из-за своих связей с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и помощником президента РФ Николаем Патрушевым. Об этом НСН рассказал политолог Евгений Минченко.

О том, что Артур Парфенчиков может уйти в отставку, написал «Коммерсант». Второй срок полномочий чиновника истекает в сентябре 2027 года. Источники издания сообщают, что оставаться на третий срок бывший директор ФССП не планирует и надеется вернуться на федеральный уровень. Минченко заявил, что Парфенчиков никак не успел отличиться на своем посту.

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«Честно говоря, сложно отнести Парфенчикова к числу ярких глав регионов. Поэтому, на мой взгляд, это не очень заметное губернаторство. Впрочем, нельзя сказать, что его предшественники в Карелии тоже как-то выделялись. Что касается разговора о том, что он вернется обратно в Федеральную службу судебных приставов, то это вполне возможно. У нас обычно бывших губернаторов трудоустраивают. Я думаю, что его тоже трудоустроят. Особенно, учитывая, что он исторически близок к Дмитрию Медведеву и к Николаю Патрушеву», — рассказал он.

Ранее стало известно, что министр финансов РФ Антон Силуанов был назначен на должность вице-премьера. Как отметил Минченко в разговоре с НСН, помимо нового назначения Силуанова, об усилении его позиций говорят еще и перестановки в кабмине, так как близкого Михаилу Мишустину Дмитрия Григоренко сменила бывший замминистра финансов Ирина Окладникова.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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