Вполне вероятно, что глава Карелии Артур Парфенчиков после отставки будет трудоустроен в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), а на хорошее место он может претендовать в том числе и из-за своих связей с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и помощником президента РФ Николаем Патрушевым. Об этом НСН рассказал политолог Евгений Минченко.

О том, что Артур Парфенчиков может уйти в отставку, написал «Коммерсант». Второй срок полномочий чиновника истекает в сентябре 2027 года. Источники издания сообщают, что оставаться на третий срок бывший директор ФССП не планирует и надеется вернуться на федеральный уровень. Минченко заявил, что Парфенчиков никак не успел отличиться на своем посту.