«Не отличился»: Что ждет главу Карелии Парфенчикова после отставки
Губернаторство Артура Парфенчикова ярким назвать нельзя, заявил НСН Евгений Минченко.
Вполне вероятно, что глава Карелии Артур Парфенчиков после отставки будет трудоустроен в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), а на хорошее место он может претендовать в том числе и из-за своих связей с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и помощником президента РФ Николаем Патрушевым. Об этом НСН рассказал политолог Евгений Минченко.
О том, что Артур Парфенчиков может уйти в отставку, написал «Коммерсант». Второй срок полномочий чиновника истекает в сентябре 2027 года. Источники издания сообщают, что оставаться на третий срок бывший директор ФССП не планирует и надеется вернуться на федеральный уровень. Минченко заявил, что Парфенчиков никак не успел отличиться на своем посту.
«Честно говоря, сложно отнести Парфенчикова к числу ярких глав регионов. Поэтому, на мой взгляд, это не очень заметное губернаторство. Впрочем, нельзя сказать, что его предшественники в Карелии тоже как-то выделялись. Что касается разговора о том, что он вернется обратно в Федеральную службу судебных приставов, то это вполне возможно. У нас обычно бывших губернаторов трудоустраивают. Я думаю, что его тоже трудоустроят. Особенно, учитывая, что он исторически близок к Дмитрию Медведеву и к Николаю Патрушеву», — рассказал он.
Ранее стало известно, что министр финансов РФ Антон Силуанов был назначен на должность вице-премьера. Как отметил Минченко в разговоре с НСН, помимо нового назначения Силуанова, об усилении его позиций говорят еще и перестановки в кабмине, так как близкого Михаилу Мишустину Дмитрия Григоренко сменила бывший замминистра финансов Ирина Окладникова.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Врач назвала бессмысленным применение магния без пересмотра рациона
- От Шерегеша до Приэльбрусья: Как поймать скидку на новогодние каникулы
- «Лучше, чем суд!»: Кирьянов похвалил Минфин за «очные ставки» ФНС с россиянами
- Россиянам рассказали, как офисный синдром влияет на молодость кожи
- «Не отличился»: Что ждет главу Карелии Парфенчикова после отставки
- Путин передал во временное управление подразделение Japan Tobacco International
- Продюсер Дворцов назвал причину резкого снижения гонораров Кадышевой
- Умер основатель бренда «Экспедиция» Александр Кравцов
- Россиянам объяснили, как накопить миллион рублей за шесть лет
- Наш парень: Юрий Семин оценил «Калинку-малинку» в честь Батракова в Стамбуле