WP: Делегацию США разозлили слова Зеленского о решении НАТО по Украине

Перед встречей Зеленский написал в соцсетях, что отсутствие временных рамок для членства Украины в НАТО «беспрецедентно и абсурдно». Украинский президент считает, что это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. Как отметил Зеленский, Украина «заслуживает уважения», также политик назвал неопределенность союзников слабостью, пишет RT.

«Члены делегации из США были в ярости из-за твита Зеленского», — рассказал неназванный чиновник в беседе с WP.

Как отмечается в материале, заявление Зеленского использовалось в качестве тактики ведения переговоров, пишет Ura.ru. Дипломаты стран НАТО назвали напряженной сложившуюся ситуацию.

