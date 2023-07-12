WP: Делегацию США разозлили слова Зеленского о решении НАТО по Украине
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о решении НАТО по Киеву разозлило делегацию США на саммите альянса в Вильнюсе. Об этом пишет Washington Post.
Перед встречей Зеленский написал в соцсетях, что отсутствие временных рамок для членства Украины в НАТО «беспрецедентно и абсурдно». Украинский президент считает, что это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. Как отметил Зеленский, Украина «заслуживает уважения», также политик назвал неопределенность союзников слабостью, пишет RT.
«Члены делегации из США были в ярости из-за твита Зеленского», — рассказал неназванный чиновник в беседе с WP.
Как отмечается в материале, заявление Зеленского использовалось в качестве тактики ведения переговоров, пишет Ura.ru. Дипломаты стран НАТО назвали напряженной сложившуюся ситуацию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- WP: Делегацию США разозлили слова Зеленского о решении НАТО по Украине
- СМИ: Минстрой призвал устанавливать зарядки для электромобилей рядом с домами
- СМИ: в ВСУ упал моральный дух из-за ранений и смертей сослуживцев
- Пхеньян запустил баллистическую ракету
- Конгрессвумен Грин инициировала поправки о прекращении помощи Киеву
- Из-за аномальной жары могут согнуться рельсы в четырех федеральных округах РФ
- Масштабный пожар локализован в Екатеринбурге
- Лавров рассказал, до каких пор будет продолжаться конфликт на Украине
- В Польше призвали Украину признать вину за Волынскую резню
- Сапер: наводнение принесло в Херсонскую область мины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru