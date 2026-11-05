«Горнолыжные курорты подняли цены, но лето было мега плохое, и им пришлось их снижать. Снижение еще не окончательное. Сейчас тот же горный кластер Сочи до Нового года заполнен всего лишь на 48%. Где-то через пару недель, в конце ноября-начале декабря они устроят массовые распродажи: и в Шерегеше, и на Домбае, и в Приэльбрусье. Бюджетные отели с ценником 5–6 тысяч в сутки распродаж не устроят, а вот те, кто дает вам цену на 2 января 40 тысяч, сделают вам 28 тысяч. Поэтому речь по распродажам идет только про отели 4–5 звезд», — рассказал он.

При этом собеседник НСН посоветовал покупать билеты на быстрые поезда за три месяца, а вот для заграничного отдыха на январских купить путевку можно будет чуть ли не день в день.

«Что касается поездки на море на январские, то там вообще можно не беспокоиться и купить путевку день в день. Главное, заранее позаботиться о ЖД-билетах на быстрые поезда. На эти поезда билеты нужно покупать за 90 дней до рейса. Потому что на поезда, которые идут Москва-Сочи 40-45 часов, билеты будут даже накануне даже», — подытожил он.

Ранее стало известно, что Москва и Нью-Дели решили не продолжать выработку соглашения о безвизовых поездках туристических групп, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

