От Шерегеша до Приэльбрусья: Как поймать скидку на новогодние каникулы
Алексан Мкртчян раскрыл НСН, что через пару недель отели устроят массовые распродажи на новогоднее проживание.
Лидерами по броням на новогодние праздники являются Москва и Петербург, а среди зарубежных направлений – Белоруссия и Египет. Об этом НСН рассказал президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
«Тройка лидеров в России — это Москва и Московская область, Петербург, Ленобласть и весь Краснодарский край. Дальше с огромным отрывом идут Кавказские республики, лыжные курорты — Архыз, Домбай, Приэльбрусье, Алтай, Байкал, Калининградская область, Татарстан. По ближнему зарубежью один лидер нашу страну — это Белоруссия. С огромным-огромным отрывом от нее идут подряд: Грузия, Армения, Узбекистан, Казахстан и Абхазия. Лидер по дальнему зарубежью — Египет, потому что он самый бюджетный и лететь не 10 часов. Дальше с огромным отрывом идут Китай, Таиланд, Арабские Эмираты, Вьетнам», — рассказал он.
Также Мкртчян раскрыл, в каких отелях в горнолыжных регионах ждать скидок на проживание в Новый Год.
«Горнолыжные курорты подняли цены, но лето было мега плохое, и им пришлось их снижать. Снижение еще не окончательное. Сейчас тот же горный кластер Сочи до Нового года заполнен всего лишь на 48%. Где-то через пару недель, в конце ноября-начале декабря они устроят массовые распродажи: и в Шерегеше, и на Домбае, и в Приэльбрусье. Бюджетные отели с ценником 5–6 тысяч в сутки распродаж не устроят, а вот те, кто дает вам цену на 2 января 40 тысяч, сделают вам 28 тысяч. Поэтому речь по распродажам идет только про отели 4–5 звезд», — рассказал он.
При этом собеседник НСН посоветовал покупать билеты на быстрые поезда за три месяца, а вот для заграничного отдыха на январских купить путевку можно будет чуть ли не день в день.
«Что касается поездки на море на январские, то там вообще можно не беспокоиться и купить путевку день в день. Главное, заранее позаботиться о ЖД-билетах на быстрые поезда. На эти поезда билеты нужно покупать за 90 дней до рейса. Потому что на поезда, которые идут Москва-Сочи 40-45 часов, билеты будут даже накануне даже», — подытожил он.
Ранее стало известно, что Москва и Нью-Дели решили не продолжать выработку соглашения о безвизовых поездках туристических групп, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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