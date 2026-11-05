Продюсер Дворцов назвал причину резкого снижения гонораров Кадышевой

Популярность народной артистки РФ Надежды Кадышевой не снижается. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил продюсер Сергей Дворцов.

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Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что певица вдвое уменьшила свои гонорары, он допустил, что это может быть связано с налогами.

«Она прекрасно понимает, что у нее гонорар, как у примадонны — за 20 млн рублей. Скорее всего, здесь уже налоговая заинтересовалась или другие органы», — сказал эксперт.

Ранее лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков опроверг информацию, что получает по 50 млн рублей за концерт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
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