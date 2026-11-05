Россиянам рассказали, как офисный синдром влияет на молодость кожи
Офисным синдромом условно называют жалобы, часто встречающиеся у сотрудников, много сидящих и работающих за компьютером. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал невролог и основатель форума Manage Face Алексей Данилов.
Он уточнил, что речь идёт о хронической усталости, напряжении шеи и плеч, сухости и утомлении глаз, головной боли, болях в спине и нарушении сна.
По словам врача, отстутствие движения приводит к замедлению кровообращения и лимфооттока. В результате ткани хуже снабжаются кислородом, что приводит к тому, что лицо становится тусклым и отечным. Хронический стресс и недосып, в свою очередь, повышают уровень кортизола. Это снижает синтез коллагена и барьерные свойства кожи, на что отрицательно также влияет Недостаток дневного света.
Данилов указал, что лишняя чашка кофе и косметика не помогут решить проблему усталости и бледности лица. Следует разобраться, почему организм испытывает чрезмерную нагрузку, а затем устранить эту причину.
Невролог указал, что уменьшить проявления «уставшего лица» позволят движение и свежий воздух, разминка, достаточный сон, а также нейронутрициологический подход к питанию. Нужно отказаться от сладкого и газировки в пользу сезонных фруктов, ягод, бобовых, орехов, оливкового масла и жирной рыбы.
Ранее психолог Екатерина Каталина заявила «Радиоточке НСН», что очень важно не доводить организм до хронического истощения и делать короткие паузы несколько раз в день.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Лучше, чем суд!»: Кирьянов похвалил Минфин за «очные ставки» ФНС с россиянами
- Россиянам рассказали, как офисный синдром влияет на молодость кожи
- «Не отличился»: Что ждет главу Карелии Парфенчикова после отставки
- Путин передал во временное управление подразделение Japan Tobacco International
- Продюсер Дворцов назвал причину резкого снижения гонораров Кадышевой
- Умер основатель бренда «Экспедиция» Александр Кравцов
- Россиянам объяснили, как накопить миллион рублей за шесть лет
- Наш парень: Юрий Семин оценил «Калинку-малинку» в честь Батракова в Стамбуле
- «Жестят» все: Почему россияне стали чаще судиться с каршерингами
- Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии