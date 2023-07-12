Министр обороны ФРГ назвал нормальными условия для членства Украины в НАТО

Как отметил глава Минобороны ФРГ, у Киева есть конкретная перспектива членства, и сформулированные альянсом условия нормальны.

«Вопросы управления, вопрос демократического контроля над вооруженными силами — все это нормальные стандарты для государства-члена НАТО. И Украина ... также должна им соответствовать», — подчеркнул Писториус.

В то же время министр указал, что понимает недовольство и нетерпение Киева и испытывает к нему «полное сочувствие». Писториус заключил, что «обязательство было принято» и Украина вступит в НАТО после выполнения условий.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок упразднит план действий для членства Киева, пишет Ura.ru. Страну пригласят в НАТО, когда украинская сторона модернизирует и реформирует институты обороны и безопасности.

