Лучше решить все вопросы по налогам, не доводя дело до суда, на это и направлена инициатива Минфина, она лишена формализма и покажет свою эффективность. Таким мнением с НСН поделился заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Минфин РФ разработал законопроект, согласно которому гражданам и бизнесу дадут возможность решить проблему с доначисленным налогом или штрафом на очных встречах, где можно будет объяснить свою позицию и ответить на доводы инспекции, пишут «Известия». Также допустимо будет и участие в обсуждениях по дистанционной связи. Сейчас личное присутствие возможно лишь в исключительных случаях. Сложные дела, как следует из законопроекта, будут разбирать минимум три сотрудника. По мнению Кирьянова, инициатива Минфина покажет свою эффективность.