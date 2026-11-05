«Лучше, чем суд!»: Кирьянов похвалил Минфин за «очные ставки» ФНС с россиянами

Инициатива Минфина рассчитана на расширение возможностей диалога налоговиков с налогоплательщиками, заявил НСН Артем Кирьянов.

Лучше решить все вопросы по налогам, не доводя дело до суда, на это и направлена инициатива Минфина, она лишена формализма и покажет свою эффективность. Таким мнением с НСН поделился заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Минфин РФ разработал законопроект, согласно которому гражданам и бизнесу дадут возможность решить проблему с доначисленным налогом или штрафом на очных встречах, где можно будет объяснить свою позицию и ответить на доводы инспекции, пишут «Известия». Также допустимо будет и участие в обсуждениях по дистанционной связи. Сейчас личное присутствие возможно лишь в исключительных случаях. Сложные дела, как следует из законопроекта, будут разбирать минимум три сотрудника. По мнению Кирьянова, инициатива Минфина покажет свою эффективность.

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«Федеральная налоговая служба всегда была за диалог с налогоплательщиком, и соответственно, сегодня ситуация продолжает развиваться в этом направлении. Досудебное решение всегда лучше, чем выход в суд. Это экономит и время, и средства налогоплательщика. И даже предыдущий опыт досудебных решений и процедур по налогам говорит, что такую практику надо развивать и поддерживать. Поэтому думаю, что это содержательная история, лишенная формализма. И она покажет свою эффективность», – сказал Кирьянов.

Относительно того, хватит ли у налоговиков времени, чтобы уделить его всем нуждающимся, собеседник заметил, что этот вопрос в данном случае не является первостепенным.

«Работа с налогоплательщиком – это работа конкретной компании с конкретными людьми, поэтому здесь вопрос времени не первый. Главное, чтобы у нас была четкая правовая история в каждом моменте, и чтобы налогоплательщик имел возможность быть услышанным по тем нюансам, которые ему представляются актуальными», – добавил Кирьянов.

Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар рассказала НСН, как налоговики используют нейросети для проверки должников, и кого из них вызывают на беседы.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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