Завтра не полетят: Когда аэропорт Анапы начнет полноценную работу
Возобновить работу аэропорта с соответствующего разрешения властей — это довольно быстрый процесс, однако важно, чтобы с воздушной гаванью еще и сотрудничали авиакомпании, заявил НСН Роман Гусаров.
К открытию аэропорта Анапы все готово, так как даже во время простоя авиагавани поддерживается аэродромная инфраструктура, и решение о возобновлении работы принимается непосредственно авиационными властями после «отмашки» силовых структур. Об этом в эфир НСН заявил главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.
Аэропорт Анапы готов возобновить работу в кратчайшие сроки после соответствующего решения властей, заявил генеральный директор холдинга «Аэродинамика» Алексей Старостин. Работа воздушной гавани была приостановлена с февраля 2022 года. За четыре года в аэропорту полностью реконструировали прежний международный терминал и благоустроили территорию, а рядом с ним появилась железнодорожная станция. По словам Гусарова, если принято соответствующее решение авиационных властей, значит, аэропорт уже полностью готов к работе.
«Перед возобновлением функционирования аэропорта обязательно приезжает комиссия Росавиации, которая проверяет, действительно ли аэропорт готов к принятию самолетов и пассажиров, затем возобновляет сертификат, то есть фактически открывает аэропорт. Когда Росавиация и Ространснадзор проводят инспекции, то персонал уже возвращен, а аэропорт функционирует, все эти действия предвосхищают приезд комиссии или проверку на аттестацию аэропорта. Здесь мяч на стороне авиационных властей, а они ждут отмашки от силовых структур, которые обеспечивают безопасность. Ведь аэропорт закрыт не по причине того, что у нас что-то в авиационном сегменте не функционирует, а по причине того, что летать туда опасно, силовые структуры не готовы обеспечить и гарантировать стопроцентную безопасность обслуживания рейсов в воздушной зоне вокруг аэропорта. Как только силовые структуры говорят, что все, можно, уже запускается авиационный механизм», — пояснил авиаэксперт.
Он добавил, что для самой аэрогавани возобновление работы должно осуществиться быстро и без проблем, так как даже во время простоя аэродромы поддерживают в состоянии готовности для принятия борта.
«Сам по себе аэропорт Анапы, как и любой из закрытых сейчас в связи с СВО российских аэропортов, готов в кратчайшие сроки возобновить свою работу. Аэропорт закрыт с точки зрения коммерческой авиации, но сам аэродром продолжает полноценно функционировать. Там работают метеослужбы, диспетчерские службы, вся аэронавигация, потому что в любой момент может понадобиться, допустим, экстренная посадка какого-нибудь самолета, и аэродром должен его принять. Другое дело, что аэропортовый функционал, то есть пассажирские терминалы, системы обработки багажа, регистрации пассажиров, если это международный аэропорт, то таможня, законсервированы. Может быть, некоторое сокращение персонала было, но, скорее, люди просто находятся в вынужденном отпуске, поэтому вернуть персонал на рабочие места аэропорт может очень быстро. А дальше приезжает комиссия, и аэропорт открывается. Но это не значит, что на следующий день туда полетят самолеты, потому что пассажиров возят не аэропорты, а авиакомпании. И вот дальше авиакомпании должны согласовать с аэропортом слоты, а для этого должны появиться перевозчики, желающие туда летать», — рассказал Гусаров.
Однако собеседник НСН уточнил, что даже открытие площадки в ближайшее время не означает, что аэропорт будет осуществлять большое количество рейсов в разные направления.
«Это известная курортная точка притяжения, и туда могут подтянуться люди со всей страны. Другой вопрос, что это не Сочи, где летом есть море, а зимой — горные лыжи, это все-таки только летний курорт. Даже при возобновлении работы аэропорта прямо сейчас, ожидать массового открытия большого количества направлений из разных городов не стоит. Ноябрь — это вообще дно авиационного сезона, это минимальные продажи. Мы в это время копим деньги на новогодние праздники, на весенние каникулы и так далее. Поэтому как раз до весны у аэропорта будет время спокойненько, размеренно раскачаться. Из направлений номер один — это Москва. Даже если из вашего города, например, из Красноярска, нет прямого перелета, то через Москву всегда можно будет долететь. На втором месте — это перевозки в Южном Федеральном округе. Еще до ковида активно самолеты курсировали между крупными аэропортами всего Северо-Кавказского и Южного федерального округа. А прямые рейсы из других регионов возможны будут летом, и только если будет понятно, что из определенного города достаточный пассажиропоток, чтобы самолеты не летали пустые», — поделился он.
Ранее Роман Гусаров объяснял НСН, как разграничиваются зоны ответственности государства и частного инвестора при владении аэропортом, и как будущий владелец Шереметьево будет развивать пассажирскую и аэродромную инфраструктуру объекта.
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