Страны НАТО в коммюнике назвали политику КНР вызовом интересам альянса

В документе отмечается, что заявленные амбиции и политика принуждения КНР бросают вызов интересам альянса. Подчеркивается, что страны НАТО при этом открыты для конструктивного взаимодействия с Китаем для защиты интересов безопасности альянса.

Ранее, 10 июля, президент США Джо Байден заявил CNN, что с Китаем возможно выстроить рабочие контакты, которые в будущем принесут выгоду обеим странам. При этом он отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин стремится вытеснить Соединенные Штаты с пьедестала ведущей военной и экономической державы мира, сообщает «Радиоточка НСН».

