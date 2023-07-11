Страны НАТО в коммюнике назвали политику КНР вызовом интересам альянса

Политика КНР представляет собой вызов интересам, безопасности и ценностям Североатлантического альянса, однако он остается открытым взаимодействию с Китаем. Об этом говорится в коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе.

Зеленский возмутился неготовностью НАТО пригласить Украину в альянс

В документе отмечается, что заявленные амбиции и политика принуждения КНР бросают вызов интересам альянса. Подчеркивается, что страны НАТО при этом открыты для конструктивного взаимодействия с Китаем для защиты интересов безопасности альянса.

Ранее, 10 июля, президент США Джо Байден заявил CNN, что с Китаем возможно выстроить рабочие контакты, которые в будущем принесут выгоду обеим странам. При этом он отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин стремится вытеснить Соединенные Штаты с пьедестала ведущей военной и экономической державы мира, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайНАТО

Горячие новости

Все новости

партнеры