Страны НАТО в коммюнике назвали политику КНР вызовом интересам альянса
Политика КНР представляет собой вызов интересам, безопасности и ценностям Североатлантического альянса, однако он остается открытым взаимодействию с Китаем. Об этом говорится в коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе.
В документе отмечается, что заявленные амбиции и политика принуждения КНР бросают вызов интересам альянса. Подчеркивается, что страны НАТО при этом открыты для конструктивного взаимодействия с Китаем для защиты интересов безопасности альянса.
Ранее, 10 июля, президент США Джо Байден заявил CNN, что с Китаем возможно выстроить рабочие контакты, которые в будущем принесут выгоду обеим странам. При этом он отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин стремится вытеснить Соединенные Штаты с пьедестала ведущей военной и экономической державы мира, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru