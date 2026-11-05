Прежде чем выбирать биологически активные добавки, стоит обратиться к своему рациону, так как это база для получения витаминов и микроэлементов, заявила НСН врач-терапевт и диетолог Наталья Лазуренко.

Россияне стали чаще покупать магний на маркетплейсах, спрос на биологически активные добавки (БАДы) с этим микроэлементом с начала года растет на 3% ежемесячно, а основными покупателями являются женщины, подсчитали аналитики big data оператора связи T2, передает РИА Новости. Лазуренко объяснила такую тенденцию.