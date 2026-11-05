Врач назвала бессмысленным применение магния без пересмотра рациона

Наталья Лазуренко заявила НСН, что настроение, работоспособность, активность органов и систем во многом зависят от магния, но база всего – питание. 

Прежде чем выбирать биологически активные добавки, стоит обратиться к своему рациону, так как это база для получения витаминов и микроэлементов, заявила НСН врач-терапевт и диетолог Наталья Лазуренко.

Россияне стали чаще покупать магний на маркетплейсах, спрос на биологически активные добавки (БАДы) с этим микроэлементом с начала года растет на 3% ежемесячно, а основными покупателями являются женщины, подсчитали аналитики big data оператора связи T2, передает РИА Новости. Лазуренко объяснила такую тенденцию.

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«Рацион каждого четвертого россиянина далек от идеала, это дефицит по макроэлементам – белки, жиры и углеводы. Это может приводить к тому, что человек испытывает потребность в витаминах и микроэлементах. Но микроэлементы не обладают энергетической ценностью, как белок или жир, но обладают катализаторами огромного количества биохимических реакций. Если говорить про магний, это 400-500 биохимических процессов, от которых зависит наше настроение, работоспособность, функциональная активность органов и систем. Прежде чем выбирать биологически активные добавки, стоит обратиться к своему рациону. Бессмысленно добавлять что-то, если нет базы – рациона. Пересмотр рациона – это первый шаг», - отметила она.

При этом она подчеркнула, что нюансов в использовании добавок очень много, знать о каждом может только врач.

«Специалисты по питанию смогут помочь наладить рацион, а биохимический анализ крови покажет маркеры биохимических реакций. Плюс надо понимать, что должен быть переносчик, который поможет усвоению наших добавок и микроэлементов. То есть, это все не так просто. Например, есть треонат магния или глицинат магния. Самолечением заниматься не надо, у каждого БАДа есть нюансы, включая индивидуальную непереносимость. Специалист может подобрать эффективный именно для вас вариант, включая дозировку», - заключила собеседница НСН.

Здоровым людям не нужно пить магний, его дефицит они легко могут восполнить из продуктов питания, заявил НСН врач и телеведущий Александр Мясников.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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