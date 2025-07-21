Примечательно, что накануне предложения Киева президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер тогда заявил о принципиальном настрое на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

По словам высокопоставленного турецкого источника «Известий», Анкара уже ведет консультации с Москвой и Киевом для скорейшего проведения третьего раунда переговоров.

Немецкое издание Spiegel пишет, что украинская инициатива по началу переговоров с российской стороной могла быть согласована с администрацией Белого дома. Как отмечает СМИ, это предложение по времени совпало с визитом на Украину специального представителя президента США Кита Келлога. За время пребывания в стране Келлог успел провести переговоры с Зеленским, на которых обсуждалось состояние украинской ПВО и покупка новых вооружений для Киева через Европу.