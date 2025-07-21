Перед новыми переговорами? Москва отбивается от дронов, в Киеве - «реально ад»
После слов Владимира Зеленского о необходимости возобновить переговорный процесс с Москвой на российские регионы вновь была совершена массированная атака дронами.
Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно заговорил о необходимости «увеличивать переговорную динамику»: Киев предложил Москве провести встречу делегаций на этой неделе.
Примечательно, что накануне предложения Киева президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер тогда заявил о принципиальном настрое на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
По словам высокопоставленного турецкого источника «Известий», Анкара уже ведет консультации с Москвой и Киевом для скорейшего проведения третьего раунда переговоров.
Немецкое издание Spiegel пишет, что украинская инициатива по началу переговоров с российской стороной могла быть согласована с администрацией Белого дома. Как отмечает СМИ, это предложение по времени совпало с визитом на Украину специального представителя президента США Кита Келлога. За время пребывания в стране Келлог успел провести переговоры с Зеленским, на которых обсуждалось состояние украинской ПВО и покупка новых вооружений для Киева через Европу.
Напомним, 17 июля официальный представитель российского МИД Мария Захарова объявила, что российская делегация готова к новому раунду переговоров с Украиной и может прибыть в Стамбул. Местом двух предыдущих встреч, прошедших 16 мая и 2 июня, был Стамбул. 20 июля ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Стамбул останется площадкой для третьего раунда переговоров России и Украины.
АТАКИ БПЛА И ПАССАЖИРСКИЕ КОЛЛАПСЫ
ВСУ продолжают атаковать Москву беспилотниками. Атаки продолжались все выходные и утро понедельника. Только по сообщениям мэра Москвы Сергея Собянина, за календарные сутки в субботу сбито 18 дронов, в воскресенье – 30, еще 13 – с начала понедельника. Обломки одного БПЛА упали на жилую многоэтажку в Новой Москве.
Ограничения на прием и отправку рейсов в четырех столичных аэропортах были сняты только к 3:49 мск. Многие рейсы были задержаны: например, из-за позднего прибытия самолетов задержаны девять рейсов на Дальнем Востоке, там застряли 2,7 тысячи человек. По данным Росавиации, за 19 и 20 июля 134 рейса были вынуждены уйти на запасные аэродромы. 78 — в Шереметьево, 45 —во Внуково, восемь — в Домодедово, три — в Жуковском.
По данным СМИ, во Внуково люди, чьи рейсы сильно перенесли или отменили, пытаются выйти через паспортный контроль обратно и забирать багаж. Некоторым в толпе становится плохо из-за духоты и отсутствия воды. Тем временем очередь продолжает расти. Многие пассажиры провели в аэропортах уже около 12 часов.
К слову, гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев ранее говорит «Радиоточке НСН», что пассажиры не должны платить огромные деньги за билеты во время коллапсов в аэропортах, ФАС и прокуратура должны «прижать» авиакомпании.
«Конечно, надо ограничить это безобразие. Для того и существует ФАС, которая должна проверить обоснованность увеличения стоимости авиабилетов. Напрямую запретить увеличивать цены не получится, так как это коммерческая история. Можно это сделать только постановлением ФАС, антимонопольщики должны изучать этот вопрос и делать предупреждения. Да, 84 тысячи рублей – это дикость, это выход на ФАС и прокуратуру», - отметил он.
Помимо переносов и отмен авиарейсов, 26 пассажирских составов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на станции Каменоломни в Ростовской области. Отклонения от расписания составляют от 13 минут до 4,5 часа. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что из диспетчерского пункта было эвакуировано три человека. По предварительной информации, никто не пострадал.
Накануне обломки БПЛА повредили контактную сеть на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области. Из-за ЧП было задержано 132 поезда, напоминает RT.
По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи в период с 23.20 мск 20 июля до 7.00 мск 21 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотника самолетного типа: 23 - в Московском регионе (15 летели на Москву), 14 - в Курской области, 12 - в Ростовской, по 10 - в Брянской и Калужской областях, 4 в Тульской и один в Липецкой областях.
На пути в Крым тоже неспокойно: у Крымского моста скопилась очередь из 720 транспортных средств. Ожидание составляет более двух часов, отмечает «Свободная пресса». Причина не называется. Правда, в летний период такие очереди на мост стали привычными из-за проверок транспорта и увеличенного трафика.
ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ
В Киеве сообщили о масштабной атаки минувшей ночью. Блогер Анатолий Шарий со ссылкой на очевидцев пишет, что летело по всем районам города и был «реально ад». Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, сообщил о пожаре на складах в Соломенском районе Киева.
Власти Ивано-Франковска сообщили, что город подвергся самой масштабной атаке с начала СВО. Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о взрывах в городе на фоне массированной атаки российских беспилотников. В Харькове и Днепропетровске была объявлена воздушная тревога.
По данным СМИ, известно о поражении промышленных предприятий на территории Украины.
Официальной информации от российского оборонного ведомства по поводу атак на территории Украины пока что не поступало.
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