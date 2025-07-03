«Если США прекратят поставки Украине, она продержится максимум месяц-два. Она держится за счет средств, которые поставляют страны НАТО во главе с Вашингтоном. За время спецоперации очень много оружия и техники было уничтожено на поле боя. Мы перемололи вооружение, которое поставляли Киеву страны НАТО, у них арсеналы все уже пустые, оборонка не справляется. Это угрожает национальной безопасности самих стран НАТО», - объяснил он.

По его словам, Трампу приходится решать проблемы, которые достались ему в наследство от Байдена.

«Страны НАТО во главе с США брали эти средства во всех странах, ПВО брали в Австралии, например. Наступило такое время, когда страны не могут обеспечивать безопасность собственных территорий. Поэтому Трамп решил приостановить, провести ревизию, что есть и чего нет, что можно списать на Украину, а самим надо перевооружаться, решил он. При Байдене очень много было потрачено, он на два года вперед отправил средства на Украину. Перед уходом Байдена туда передавалось все в ускоренном варианте», - добавил собеседник НСН.

До этого сообщалось, что США приостановили поставки оружия Украины. Представитель Белого дома Анна Келли заявила телеканалу NBC, что такое решение было принято, чтобы «поставить интересы Америки на первое место», напоминает «Радиоточка НСН».

