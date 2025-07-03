Генерал Бижев рассказал, сколько продержится Украина без поставок США
Россия уничтожила много оружия и техники, которые поставлялись Украине странами НАТО, их арсеналы пусты, заявил НСН генерал Айтеч Бижев.
Украина продержится максимум два месяца без поставок США, заявил НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
Украину ждет мрачная расплата из-за того, что президент США Дональд Трамп, испытывающий неприязнь к Владимиру Зеленскому, ослабил военную поддержку Киева, пишет британский журнал The Economist. Трамп не взял на себя никаких новых обязательств по поставкам оружия с момента своего возвращения на пост президента в январе. Бижев объяснил такое решение Вашингтона.
«Если США прекратят поставки Украине, она продержится максимум месяц-два. Она держится за счет средств, которые поставляют страны НАТО во главе с Вашингтоном. За время спецоперации очень много оружия и техники было уничтожено на поле боя. Мы перемололи вооружение, которое поставляли Киеву страны НАТО, у них арсеналы все уже пустые, оборонка не справляется. Это угрожает национальной безопасности самих стран НАТО», - объяснил он.
По его словам, Трампу приходится решать проблемы, которые достались ему в наследство от Байдена.
«Страны НАТО во главе с США брали эти средства во всех странах, ПВО брали в Австралии, например. Наступило такое время, когда страны не могут обеспечивать безопасность собственных территорий. Поэтому Трамп решил приостановить, провести ревизию, что есть и чего нет, что можно списать на Украину, а самим надо перевооружаться, решил он. При Байдене очень много было потрачено, он на два года вперед отправил средства на Украину. Перед уходом Байдена туда передавалось все в ускоренном варианте», - добавил собеседник НСН.
До этого сообщалось, что США приостановили поставки оружия Украины. Представитель Белого дома Анна Келли заявила телеканалу NBC, что такое решение было принято, чтобы «поставить интересы Америки на первое место», напоминает «Радиоточка НСН».
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