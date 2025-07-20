В Раде заявили, что Умерова назначили в Совбез для переговоров с РФ

Украинский президент Владимир Зеленский назначил бывшего главу Минобороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны, чтобы предоставить ему статус для дальнейших переговоров с Россией, сообщил украинскому радио NV секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Дата нового раунда переговоров Москвы и Киева пока не назначена

По его словам, должность Умерова связана с его дальнейшей сферой занятий. Ему дали статус для того, чтобы он дальше занимался переговорами.

Ранее Зеленский сообщил, что Киев предложил Москве провести новый раунд переговоров на следующей неделе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@RadaTVchannel / скриншот
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