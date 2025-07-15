Отсчёт пошёл: Кому на самом деле Трамп дал 50 дней на сделку
Пока одни в Европе разочарованы вчерашним обращением Трампа и его слабыми угрозами РФ, а другие видят в этом возвращение к «курсу Байдена», в России считают его угрозы пошлинами бесполезными.
Президент США Дональд Трамп накануне выступил с обещанным заявлением по ситуации вокруг урегулирования конфликта на Украине.
Центральным заявлением стало то, что лидер США пообещал ввести «суровые меры», если через 50 дней он не увидит сделки России и Украины. Об этом он сказал на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.
Под суровыми мерами американский лидер имел в виду вторичные пошлины в размере 100% для России и торговых партнеров. Видимо, это и стало тем самым «маленьким сюрпризом», который ранее Трамп анонсировал для РФ. По данным The Washington Post, мера затронет покупателей нефти, газа и других энергоносителей из России
А ЕВРОПА-ТО РАЗОЧАРОВАНА
Помимо прочего, Трамп, конечно же, снова напомнил, что недоволен Россией и ее действиями по урегулированию украинского конфликта. Примечательно и то, что он назвал беседы с его российским коллегой Владимиром Путиным всегда «приятными» и отметил, что глава РФ в свое время смог «одурачить» и Джорджа Буша, и Билла Клинтона, и Барака Обаму, однако сразу оговорился, что его одурачить Путину «не удалось».
Также он анонсировал военную помощь Украине. По его словам, Вашингтон и члены НАТО достигли соглашения о поставках американского оружия Киеву, а финансирование этих поставок помощи ляжет на плечи европейских государств. Глава США уточнил, что пакет помощи оценивается в миллиарды долларов. В частности, речь идет и о поставках 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot странами Евросоюза, а США по договорённости затем восполнят эти запасы.
Долгожданное заявление Трампа по Украине вызвало неоднозначные реакции в мире. Так, например, те же европейские партнеры Штатов остались «разочарованными», пишет немецкий журнал Der Spiegel. Такое «большое» заявление главы США на деле оказалось «меньше, чем многие надеялись», уточняет журнал. По мнению журналистов, у американского президента есть куда большая юридическая «кувалда» для нанесения жесткого удара по РФ, однако ой к ней не прибегнул. Здесь издание напомнило и о законопроекте, подготовленном сенатором-республиканцем от Южной Каролины Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), в котором говорится не только о санкциях против РФ, но и о пошлинах в размере 500% на импорт из стран, которые покупают российские газ, нефть, уран и другие товары. Трамп, к слову, считает такие пошлины не имеющими смысла.
Также в статье отмечается, что, вероятно, и Москва ожидала «худшего», однако ей пока удалось выиграть время.
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в свою очередь положительно отнеслась к заявлению Трампа о 50-дневном сроке для достижения договоренности по Украине, но в то же время посчитала его «слишком долгим». Ее слова были опубликованы в стенограмме на сайте Еврокомиссии.
При этом накануне поздно вечером глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Трампом, который касался, в частности, и свежих заявлений американского президента. Сам Зеленский лишь упомянул, что Трамп проинформировал его о своей встрече с Рютте и назвал разговор с Трампом «хорошим».
При этом издание The New York Times увидело в новых заявлениях Трампа «байденовский курс». Так, журналисты NYT отмечают, что, выбрав конфронтацию с Путиным и открыто критикуя его, Трамп все больше напоминает его предшественника Джо Байдена. Однако пришел к этому «слишком поздно».
В РОССИИ НЕ ИСПУГАЛИСЬ
В России же не испугались «суровых» мер Трампа и даже посчитали их практически бесполезными. Так, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов уверен, что упомянутые главой США торговые пошлины в реальности никак не могут навредить России, а скорее нанесут ущерб американским производителям.
«Скорее они ударят по американским производителям, которые через различные схемы все еще закупают уран, титан и другие природные ресурсы у нас. Это история про то, как уронить топор себе на ногу…», - заявил он в беседе с Ura.ru.
Семибратов пояснил, что экономики РФ и Штатов в данный момент почти никак не пересекаются, тем более после 2022 года они существуют буквально параллельно друг другу.
Очевидно, что своими свежими заявлениями Трамп пытается повлиять на переговоры по Украине и «запугать» Россию. В этом уверен первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, в итоге все это приведет к «коллапсу».
«Нас пытаются запугать. Это попытка воздействия на переговорный процесс. Это невыгодно и США, и большому количеству других стран, которые поддерживают хорошие отношения с Америкой. Если представить, что такое будет введено, то в мире наступит энергетический коллапс», - уточнил он в разговоре с НСН.
При этом российский военкор Александр Коц убежден, что срок в 50 дней предназначен для Киева, а не для Москвы. По словам журналиста, за этот срок Украина все-таки должна осознать свое положение и занять более смиренную позицию.
«А вообще 50 дней Трамп дал не нам, а Украине. Чтобы она до конца лета все-таки осознала свое положение, при котором не может диктовать условия…он (Трамп, прим. НСН) надеется, что к истечению этого срока Россия сможет усилить свои переговорные позиции, при которых Киеву придется уступить», - отметил Коц в своем Telegram-канале.
Журналист считает, что в этой идеальной схеме Трамп в конце концов рассчитывает снова оказаться в выигрышной позиции после того, как Украина признает свою несостоятельность и сдастся.
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