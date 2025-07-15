Президент США Дональд Трамп накануне выступил с обещанным заявлением по ситуации вокруг урегулирования конфликта на Украине.

Центральным заявлением стало то, что лидер США пообещал ввести «суровые меры», если через 50 дней он не увидит сделки России и Украины. Об этом он сказал на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Под суровыми мерами американский лидер имел в виду вторичные пошлины в размере 100% для России и торговых партнеров. Видимо, это и стало тем самым «маленьким сюрпризом», который ранее Трамп анонсировал для РФ. По данным The Washington Post, мера затронет покупателей нефти, газа и других энергоносителей из России

А ЕВРОПА-ТО РАЗОЧАРОВАНА

Помимо прочего, Трамп, конечно же, снова напомнил, что недоволен Россией и ее действиями по урегулированию украинского конфликта. Примечательно и то, что он назвал беседы с его российским коллегой Владимиром Путиным всегда «приятными» и отметил, что глава РФ в свое время смог «одурачить» и Джорджа Буша, и Билла Клинтона, и Барака Обаму, однако сразу оговорился, что его одурачить Путину «не удалось».

Также он анонсировал военную помощь Украине. По его словам, Вашингтон и члены НАТО достигли соглашения о поставках американского оружия Киеву, а финансирование этих поставок помощи ляжет на плечи европейских государств. Глава США уточнил, что пакет помощи оценивается в миллиарды долларов. В частности, речь идет и о поставках 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot странами Евросоюза, а США по договорённости затем восполнят эти запасы.