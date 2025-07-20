Дата нового раунда переговоров Москвы и Киева пока не назначена
20 июля 202501:06
Дата нового раунда переговоров между Москвой и Киевом пока не назначена, сообщает ТАСС.
Как заявил источник агентства, сроки будут согласованы позже.
«Дат пока нет, будет согласовано», – указал собеседник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев предложил Москве провести новый раунд переговоров на следующей неделе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru