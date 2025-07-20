Дата нового раунда переговоров Москвы и Киева пока не назначена

ВСУ атаковали жилой многоквартирный дом и территорию травматологии в Донецке ЦИК Молдавии отказал блоку «Победа» в регистрации на выборы в парламент Латвия может выдворить 841 гражданина РФ Число пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу в Лос-Анджелесе выросло до 30 Оценки за поведение в школах не решат проблему грубого отношения к учителям