Затянуть конфликт: США уговаривают Украину на переговоры с Россией
США «готовят почву» для переговоров Москвы и Киева, однако украинские чиновники хотят говорить лишь на своих условиях, причем Зеленский уже озвучил их в своем видеообращении на саммите G20.
Заявление председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли о возможности диалога между Москвой и Киевом вызвало гнев украинских чиновников. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Издание отмечает, что Вашингтон пытается заверить Киев в том, что США не препятствуют достижению Украиной поставленных целей. В частности, американские чиновники уверяют украинских коллег, что ожидаемая зимняя пауза в противостоянии не означает, что переговоры должны состояться в ближайшем будущем.
Вместе с тем Госдеп, по данным газеты, «готовит почву» для возможных мирных переговоров. В Пентагоне, со своей стороны, утверждают, что бои за Херсонскую область являются примером «тяжелой борьбы», которая ждет Россию и Украину. Поэтому, как заявил один из чиновников, лучше начать обсуждать мирные переговоры, прежде чем «отправить еще 100 тысяч человек в эту бездну».
Так, Милли ранее заявил о невозможности победы Украины. По его словам, предстоящая зима открывает возможность для начала переговоров с Россией. В свою очередь главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявлял, что украинские военные «не примут никаких переговоров», если Россия не оставит «все захваченные территории».
«Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно — Россия должна оставить все захваченные территории», — приводит слова Залужного РИА Новости.
Он также сообщил, что украинские военные продолжают наступательные действия в Харьковской области, тогда как российские войска «яростно сопротивляются». Кроме того, ВСУ внимательно отслеживает происходящее на границе с Белоруссией, формируя оборону в этом регионе.
При этом власти США считают, что Россия не до конца готова к переговорам. Как сообщила 11 ноября газета The New York Times, президент США Джо Байден и его советник по нацбезопасности Джейк Салливан считают, что российский президент Владимир Путин пока не проявил готовности к диалогу, а украинцы воодушевились динамикой ситуации на поле боя. Салливан полагает, что позиция Милли может стать сигналом для российского президента Владимира Путина, чтобы затянуть конфликт, а США «сделали за него его работу» по урегулированию конфликта.
Как сообщали источники NBC 9 ноября, советник Байдена во время недавнего визита на Украину «прощупывал почву» для дипломатического решения конфликта, поскольку, по его мнению, рычаги воздействия Киева на международное сообщество будут усилены, если тот выразит готовность к переговорам. Салливан также отмечал, что США не давят на Украину в данном вопросе.
Многие политики и эксперты едины во мнении, что переговоры России и Украины могут начаться вскоре после выборов в Конгресс США и саммита G20. Как отмечал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», если республиканцы одержат победу на выборах в Палату представителей США, то они заставят президента страны Джо Байдена начать переговоры с Владимиром Путиным об урегулировании конфликта на Украине.
«Если демократическая партия проиграет 8 ноября, то Байдена заставят (пойти на переговоры – ред. НСН). Сейчас Байден говорит, что будет разговаривать с Путиным только про обмен. Но, думаю, его пыл убавится к встрече Большой двадцатки», - говорил профессор.
Между тем на саммите G20, который стартовал 15 ноября, Зеленский назвал десять пунктов, после выполнения которых «будет возможен мир с Россией»: обеспечение радиационной и ядерной безопасности Украины, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, освобождение всех пленных и депортированных. Также в его требования входит выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксация окончания войны.
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