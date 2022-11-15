Затянуть конфликт: США уговаривают Украину на переговоры с Россией

Издание отмечает, что Вашингтон пытается заверить Киев в том, что США не препятствуют достижению Украиной поставленных целей. В частности, американские чиновники уверяют украинских коллег, что ожидаемая зимняя пауза в противостоянии не означает, что переговоры должны состояться в ближайшем будущем.

Вместе с тем Госдеп, по данным газеты, «готовит почву» для возможных мирных переговоров. В Пентагоне, со своей стороны, утверждают, что бои за Херсонскую область являются примером «тяжелой борьбы», которая ждет Россию и Украину. Поэтому, как заявил один из чиновников, лучше начать обсуждать мирные переговоры, прежде чем «отправить еще 100 тысяч человек в эту бездну».

Так, Милли ранее заявил о невозможности победы Украины. По его словам, предстоящая зима открывает возможность для начала переговоров с Россией. В свою очередь главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявлял, что украинские военные «не примут никаких переговоров», если Россия не оставит «все захваченные территории».