В ВСУ отвергли возможность договоренностей с Россией

Военные Украины не будут подчиняться любым договоренностям Киева с Москвой, сообщил главком ВСУ Валерий Залужный в ходе телефонного разговора с председателем Комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов Марком Милли.

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Об этом говорится в его в Telegram-канале. «ВСУ не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно - Россия должна оставить все занятые территории», — отметил Залужный.

Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко заявил о том, что формула для мирных переговоров с Россией остается прежней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияУкраинаВСУ
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