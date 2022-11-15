В ВСУ отвергли возможность договоренностей с Россией

Об этом говорится в его в Telegram-канале. «ВСУ не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно - Россия должна оставить все занятые территории», — отметил Залужный.

Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко заявил о том, что формула для мирных переговоров с Россией остается прежней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

