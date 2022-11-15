В ВСУ отвергли возможность договоренностей с Россией
Военные Украины не будут подчиняться любым договоренностям Киева с Москвой, сообщил главком ВСУ Валерий Залужный в ходе телефонного разговора с председателем Комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов Марком Милли.
Об этом говорится в его в Telegram-канале. «ВСУ не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно - Россия должна оставить все занятые территории», — отметил Залужный.
Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко заявил о том, что формула для мирных переговоров с Россией остается прежней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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