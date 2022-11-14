Песков подтвердил российско-американские переговоры в Анкаре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в столице Турции прошли российско-американские переговоры. Он отметил, что они состоялись по инициативе США. Предмет разговора представитель Кремля раскрывать не стал, передает ТАСС.

Глава ЦРУ проводит встречу с Нарышкиным в Турции

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Россию в переговорах представлял директор СВР Сергей Нарышкин. Со стороны США в Анкару прилетел директор ЦРУ Уильям Бернс, заявили американские СМИ.

Сообщается, что Бернс не собирался поднимать в столице Турции вопрос урегулирования украинского конфликта, но намерен был передать сообщение о последствиях возможного применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦРУТурцияПесков
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