Шольц заявил, что не дал критикам отговорить его от переговоров с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не дал критикам убедить его отказаться от телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом глава германского правительства сообщил, выступая на мероприятии RND.

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По словам Шольца, все хотят, чтобы конфликт на Украине завершился миром.

«Эта тема поднималась во время каждого разговора с президентом РФ. И я не позволил критикам отговорить меня от этих контактов», — подчеркнул канцлер.

Кроме того, глава правительства ФРГ напомнил, что посетил Москву в встретился с Путиным незадолго до начала российской специальной военной операции. Шольц назвал поездку очень важной в контексте происходящего, так как в ходе встречи была затронута тема взаимоотношений Москвы и Киева.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияГерманияВладимир ПутинШольц
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