Шольц заявил, что не дал критикам отговорить его от переговоров с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не дал критикам убедить его отказаться от телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом глава германского правительства сообщил, выступая на мероприятии RND.
По словам Шольца, все хотят, чтобы конфликт на Украине завершился миром.
«Эта тема поднималась во время каждого разговора с президентом РФ. И я не позволил критикам отговорить меня от этих контактов», — подчеркнул канцлер.
Кроме того, глава правительства ФРГ напомнил, что посетил Москву в встретился с Путиным незадолго до начала российской специальной военной операции. Шольц назвал поездку очень важной в контексте происходящего, так как в ходе встречи была затронута тема взаимоотношений Москвы и Киева.
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