По словам Шольца, все хотят, чтобы конфликт на Украине завершился миром.

«Эта тема поднималась во время каждого разговора с президентом РФ. И я не позволил критикам отговорить меня от этих контактов», — подчеркнул канцлер.

Кроме того, глава правительства ФРГ напомнил, что посетил Москву в встретился с Путиным незадолго до начала российской специальной военной операции. Шольц назвал поездку очень важной в контексте происходящего, так как в ходе встречи была затронута тема взаимоотношений Москвы и Киева.

